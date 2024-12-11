В Казахстане сильно подорожали комуслуги, передает LS.

В ноябре этого года тариф на горячую воду для населения вырос на 25,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, до 468 тенге за 1 куб. м.

Из данных Бюро нацстатистики видно, что в Алматы цена на нее уже преодолела отметку в 623 тенге за куб. м (+18%), а в Караганде достигла 582 тенге (+14,3%). Это самые высокие показатели по стране.

Холодная вода подорожала еще существеннее – на 42%, до 105,4 тенге за 1 куб. м. А в Актау тариф на нее превышает среднереспубликанский сразу в 3,5 раза – 372,3 тенге (+42,7%).

Помимо этого, резко выросла цена на холодную воду в Актобе – в 1,8 раза, до 181,7 тенге за куб. м.

Стоимость центрального отопления увеличилась на 14,3%, до 5,4 тыс. тенге за 1 Гкал. При этом жители Алматы платят за тепло более 7,3 тыс. тенге (+14,3%), а Атырау – 6,6 тыс. тенге (+11%).

Электроэнергия также подорожала. Здесь тарифы различаются для населения, использующего электроплиты и не использующего, а также по уровням. Однако по всем показателям рост составил от 21% до 23%.

Самые высокие цены на электричество – в Алматы и Қонаеве: от 2,8 тыс. тенге до 4,6 тыс. за 100 кВтч, в зависимости от уровня.

Стоимость газа тоже выросла. Природного – на 11%, до 33,5 тенге за 1 куб. м, а сжиженного – на 7,7%, до 190 тенге за 1 кг.

При этом сжиженный газ в Кокшетау подорожал сразу на 47% (244,6 тенге) в сравнении с ноябрем 2023 года.

Что касается содержания жилья, то за 1 кв. м казахстанцам в среднем нужно заплатить 51,2 тенге (+8,9%). Жители Астаны тратят на эту категорию свыше 70 тенге за кв. м (+13%).

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