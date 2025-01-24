В Казахстане будут дорожать коммунальные услуги. Вице-премьер Канат Бозумбаев сообщил, какие меры будут предприняты, чтобы рост тарифов не был резким, передает LS.

В ходе пресс-конференции он пояснил, что в ближайшие пять лет в стране нужно модернизировать часть генерирующих мощностей и ввести порядка 7,3 ГВт. На эти цели нужно около 6,4 трлн тенге. В целом на модернизацию коммунальной отрасли необходимо 6,8 трлн тенге. Это позволит снизить износ сетей до 40%.

Вместе с тем, как отметил Бозумбаев, решить данную проблему невозможно только за счет программы «Тариф в обмен на инвестиции».

Он привел в пример субъект естественной монополии, по которому в 2025 году прогнозируется, что от потребителей поступит 3 млрд тенге инвестиционных средств, которые можно направить на модернизацию и другие цели. Однако из-за продолжительного износа собственнику нужно 30 млрд тенге.

«Если пойти через действующую систему, тариф (на комуслуги – прим. LS) нужно увеличить во много раз. Понятно, что потребители пострадают из-за одномоментного использования их средств», – объяснил он.

Для того, чтобы рост цен не был чувствительным, предлагается привлекать средства из нескольких источников. Это деньги акционеров компаний, заемные средства международных институтов, банков. Также за счет республиканского бюджета и Нацфонда будут субсидироваться ставки.

«Тело займа – рыночное, за счет средств, привлекаемых с рынка, это могут быть и пенсионные средства на рыночной основе. Но мы будем субсидировать чувствительную часть за счет республиканского бюджета и Нацфонда. Сделав эту работу в течение пяти лет, постараемся сделать займы максимально длинными. Таргетируем 20 лет. Сегодня на рынке займов на 20 лет нет. Но никто не мешает сделать револьверно: первые 10 лет, и 10 – рефинансирование», – пояснил он.

Бозумбаев добавил, что кредитная ставка будет не более 10% для субъектов естественных монополий. Если с рынка будет привлекаться финансирование 15-17%, то 5-7% будет субсидироваться.

«Это около 1,4 трлн тенге на пять лет. Но все зависит от инфляции и ставки рефинансирования Нацбанка. Если инфляция будет снижаться, сумма займов будет снижаться. Субсидирование будут гораздо ниже. Будем стараться, чтобы субъекты естественной монополии привлекали самые дешевые займы, чтобы могли меньше могли субсидировать, и мы эту работу с финансовым сектором активно проводим», – заявил он.

Бозумбаев снова подчеркнул, что софинансирование программы модернизации будет проводиться за счет средств акционеров.

«Если же частные компании скажут, что не в состоянии обеспечить это, придется размывать их долю – временно государству заходить туда либо квазигоссектору. Будем дальше это финансировать. И с обратным опционом потом на рынке опять частному сектору будем продавать, более успешным менеджерам», – заключил Бозумбаев.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.