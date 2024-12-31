Программа празднования Нового года в Костанае, представленная акиматом Костаная.
Новогодняя праздничная программа «Қош келдің, Жаңа жыл!»:
31 декабря
-детская концертная программа («Даму бала»)
18:00-19:00 ч.
-детская развлекательная программа
19.00-20.00 ч
-концертная программа ДК «Мирас»
20.00-23.00 ч.
-новогоднее видео поздравление Президента
23:50 ч.
-новогодняя программа ДК «Мирас»
00.40-02.00
-новогодний салют
01.00 ч.
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