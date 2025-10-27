Прогноз погоды по Казахстану на 28–30 октября представили синоптики Казгидромета.
В последние дни октября в Казахстане ожидается переменчивая погода — с дождями на западе и относительно тёплой, преимущественно сухой погодой в остальных регионах страны.
На западе — дожди и ветер
К западным областям Казахстана смещается атлантический циклон, который принесёт дожди и усиление ветра. Осадки местами будут умеренными, а порывы ветра — до 15–20 м/с.
В центре, на севере и востоке — преимущественно без осадков
На севере, в центральных и восточных регионах в предстоящие дни сохранится в основном сухая погода. Лишь днём 30 октября дожди дойдут и до северных областей. Ночами и по утрам в этих районах ожидаются туманы.
На юге — потепление и кратковременные дожди
В южных регионах, с прохождением атмосферных фронтов, прогнозируются кратковременные дожди. В горных районах ночью возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.
Температурный фон
По данным синоптиков, в дневные часы температура воздуха по стране составит:
- на севере — от +10 до +15 °C,
- в центре и на востоке — +10…+18 °C,
- на юге — до +20…+28 °C,
- на западе и юго-востоке — немного прохладнее, +9…+17 °C.
Ночами ожидается прохладная погода, местами с туманами, особенно в низинах и прибрежных районах.
Таким образом, конец октября в Казахстане пройдёт под влиянием осенних контрастов: где-то дожди и ветер, а где-то — тёплое солнце и спокойная погода.
Полицейские раскрыли угон и задержали подозреваемого в течение часа
Ресурсы под контроль: «умная» коммуналка за триллионы
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.