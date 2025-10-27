Прогноз погоды по Казахстану на 28–30 октября представили синоптики Казгидромета.

В последние дни октября в Казахстане ожидается переменчивая погода — с дождями на западе и относительно тёплой, преимущественно сухой погодой в остальных регионах страны.

На западе — дожди и ветер

К западным областям Казахстана смещается атлантический циклон, который принесёт дожди и усиление ветра. Осадки местами будут умеренными, а порывы ветра — до 15–20 м/с.

В центре, на севере и востоке — преимущественно без осадков

На севере, в центральных и восточных регионах в предстоящие дни сохранится в основном сухая погода. Лишь днём 30 октября дожди дойдут и до северных областей. Ночами и по утрам в этих районах ожидаются туманы.

На юге — потепление и кратковременные дожди

В южных регионах, с прохождением атмосферных фронтов, прогнозируются кратковременные дожди. В горных районах ночью возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

Температурный фон

По данным синоптиков, в дневные часы температура воздуха по стране составит:

на севере — от +10 до +15 °C,

в центре и на востоке — +10…+18 °C,

на юге — до +20…+28 °C,

на западе и юго-востоке — немного прохладнее, +9…+17 °C.

Ночами ожидается прохладная погода, местами с туманами, особенно в низинах и прибрежных районах.

Таким образом, конец октября в Казахстане пройдёт под влиянием осенних контрастов: где-то дожди и ветер, а где-то — тёплое солнце и спокойная погода.

