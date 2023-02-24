Конфискованное имущество планируют продавать через порталы Kolesa.кz, Krisha.кz и OLX

В Главной транспортной прокуратуре планируют пересмотреть подход к продаже конфискованного имущества: теперь его намерены реализовывать на порталах Kolesa.кz, Krisha.кz и OLX, сообщили в пресс-службе госоргана.

«Начали работу по пересмотру механизма продаж частным лицам через электронные торги, поскольку зачастую предметы конфискации распродаются ниже рыночной стоимости. Основной из причин является непопулярность площадки продаж – веб-портала «Реестр госимущества», – отметили в ведомстве, передает informburo.kz

Для решения проблемы рассматривают возможность сотрудничества с популярными сайтами объявлений.

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