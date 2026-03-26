Конфликт во дворе в Костанае закончился вызовом полиции и скорой

В Костанае произошёл конфликт, в результате которого потребовалась помощь полиции и медиков.
Инцидент произошёл во дворе дома №96 по улице Каирбекова. Видео с места происшествия распространилось в социальных сетях.
В Департамент полиции Костанайской области сообщили, что подозреваемый в нанесении телесных повреждений задержан.
В настоящее время он находится в медицинском учреждении в связи с имеющимся заболеванием. Подробности о состоянии и месте его нахождения не уточняются.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства инцидента.
В полиции отметили, что иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.
Казахстанцы будут отдыхать меньше: в Минтруда объяснили изменения
«Раздули» цены в 46 раз: громкие итоги аудита в Костанайской области
