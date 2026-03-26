Конфликт во дворе в Костанае закончился вызовом полиции и скорой

— Сегодня, 15:01
Фото пресс-службы ДП Костанайской области

В Костанае произошёл конфликт, в результате которого потребовалась помощь полиции и медиков.

Инцидент произошёл во дворе дома №96 по улице Каирбекова. Видео с места происшествия распространилось в социальных сетях.

В Департамент полиции Костанайской области сообщили, что подозреваемый в нанесении телесных повреждений задержан.

В настоящее время он находится в медицинском учреждении в связи с имеющимся заболеванием. Подробности о состоянии и месте его нахождения не уточняются.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

В полиции отметили, что иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.



