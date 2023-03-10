Конфуз в рудненской школе. Учительница не отпустила первоклассницу в туалет

В редакцию «Алау» обратилась жительница Рудного Любовь Миронова. Она поделилась случаем, который произошёл с её дочкой-первоклассницей.

Любови Мироновой 9 марта позвонила классный руководитель и попросила забрать дочь из школы.

«За 7 минут до конца первого урока, как сказала учительница, моя дочь попросилась в туалет. Дочка сказала, что у нее болит живот. Учитель ответила: «Нет. 7 минут потерпишь». Ребенок не дотерпел, и справил нужду в штаны. Учитель позвонила и сказала: «Забирайте ее». За девочкой пошла в школу старшая сестра. Поскольку я с высокой температурой находилась дома. После увиденного я стала настаивать на встрече с директором. Я считаю, что были нарушены конституционные права моего ребенка. Я предупредила, что, если не будут приняты меры со стороны отдела образования, я буду обращаться в прокуратуру. Она унизила её. Это буллинг со стороны учителя. Это не первый инцидент с учителем. Она обращается к ребенку исключительно по фамилии, все одноклассники зовут её исключительно по фамилии, даже вне стен школы. Они уверены, что это ее имя», — рассказала Любовь Миронова.

Женщина говорит, учитель принесла извинения.

«Я их не принимаю. Ребенок отказывается идти в школу, не хочет идти к психологу, к учителю. Категорически. Дочь получила психологическую травму. Из активной девочки она моментально превратилась в забитого ребенка», — говорит женщина.

Претензий к руководству школы у родительницы нет.

«Понятно, что они должны проводить какую-то профилактическую работу, чтобы исключать такие инциденты в школе. Директор принесла свои извинения. Конкретно претензия к учителю. У нее предвзятое отношение к ребенку изначально было. Что сыграло роль — не знаю. Может то, что дочка отстает по учебе. Потому что она младше своих сверстников, она самая младшая в классе. Ей, по сути, было рано идти в первый класс. Но руководство школы сказало, что не может принять нас в нулевой. Ребенку только на 1 сентября исполнилось 6 лет. Ребенок ментально не был готов к поступлению в первый класс. На что классная руководительница говорила, что это отговорки», — делится женщина.

За комментарием мы обратились к руководству отдела образования Рудного.

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