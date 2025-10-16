Президент поручил Премьер-министру Олжасу Бектенову до конца текущей рабочей недели представить детальный план действий по упорядочению реализации программы экономических реформ. Документ должен содержать конкретные шаги, направленные на повышение эффективности государственной экономической политики в интересах граждан. Об этом сообщил помощник и пресс-секретарь Президента Руслан Желдибай.
Поддержка бизнеса и улучшение инвестклимата
Правительству поручено внести необходимые коррективы в программу реформ и принять решения, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса, создание благоприятных условий для инвесторов и оздоровление общей экономической ситуации в стране.
Экономическая политика — в интересах граждан
Глава государства отметил, что основные параметры экономической политики Правительства соответствуют стратегическим интересам Казахстана. По его словам, они учитывают глобальные изменения, современную рыночную конъюнктуру и ориентированы на устойчивое развитие экономики в интересах граждан.
"Что вы там делаете вообще?!" — аким Костаная обратился к энергетикам
Экономист предупредил: Казахстан рискует повторить инфляционный сценарий 90-х
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.