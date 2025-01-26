В ушедшем году в Казахстане наметилась тенденция усиления борьбы работодателей за квалифицированные кадры, передает informburo.kz cо ссылкой на администрацию сервиса HeadHunter.

В качестве выборки рассматриваются объявления на указанном сервисе. Средняя предлагаемая медианная зарплата выросла по сравнению с 2023 годом на 17% и составила 297 тысяч тенге.

«Рост медианных заработных плат по большинству профессиональных областей отражает общие позитивные экономические тенденции и растущую конкуренцию за квалифицированные кадры», – говорится в сообщении.

Наивысшие зарплаты в прошлом году предлагали средним и высшим менеджерам – 527 тысяч тенге, на 10% больше, чем в 2023 году.

«Стратегия, инвестиции, консалтинг показала значительный прирост в 21%, что может быть связано с повышенным спросом на эти профессии в условиях сложных экономических и инвестиционных сценариев», – отметили в администрации сервиса.

Вместе с тем, в страховании зарплаты выросли всего на 1% и составили 214 тысяч тенге. Аналитики сервиса предполагают, что этот рынок может быть насыщен работниками, либо же он стагнирует.

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