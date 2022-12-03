Конкурс на лучшее оформление объектов бизнеса и многоэтажек объявил акимат Костаная

Акимат Костаная объявил конкурс на лучшее новогоднее оформление объектов бизнеса и жилых многоэтажных домов.

Чтобы стать участником, нужно подать заявку, составить пояснительную записку, сделать фото своего объекта и принести в дом культуры «Мирас», где комиссия будет выбирать лучших. Заявки можно подать до 20-го декабря.

Объекты крупного и среднего бизнеса, розничной торговли, так называемые магазины «у дома» и многоквартиные жилые дома — эти три категории смогут принять участие в конкурсе, который был объявлен акиматом Костаная. Заявки можно подать до 20-го декабря. Для этого необходимо составить пояснительную записку, указать наименование предприятия, адрес, информацию о руководителе, сделать фото своего объекта с разных ракурсов, не менее 10 штук, распечатать их и все принести в дом культуры Мирас. В отделе жил отношений акимата Костаная рассказали, как будут оценивать оформление многоэтажек.

«Будет отобрано три лучших дома. Результаты будут оглашены 26-го декабря. Внимание будет уделяться скульптурам снежным, сделанным из льда. Каким-то фигурам сказочным. Будет обращаться внимание на оформление дворов, иллюминаций, деревьев. Ориентировано это все для детей, чтобы сформировать праздничное настроение»,- рассказал руководитель отдела жилищных отношений Сактаган Мустафин.

В номинации «Лучшее новогоднее оформление объектов среднего и крупного бизнеса и прилегающей территории» будет учитываться световое оформление фасада здания, установка новогодней елки, снежных, ледяных фигур, световое оформление прилегающей территории, иллюминация деревьев, подсветка новогодних снежных фигур, беседок и так далее. Члены жюри, куда войдут представители общественного совета, маслихата, отделов акимата города, проедут по адресам и посмотрят на объекты лично.

«Пользуясь случаем, обращаюсь к костанайцам особенно активным жителям города, чтобы приняли участи в период с первого декабря. Уже начался прием заявлений на участие в конкурсе «Лучший двор». Инициативы уже люди проявляют, готовы к участию. Звонят, узнают»,- обратился к костанайцам Сактаган Мустафин.

По словам Сактагана Мустафина, члены комиссии по результатам выезда на место заполняют оценочные карточки, по которым определяются победители конкурса, получившие наибольшее количество баллов и занявшие призовые места, будут награждены благодарственными письмами и ценными подарками, какими именно в горакимате не уточнили.

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