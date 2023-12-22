Конкурс снеговиков объявили в районе Костанайской области

Библиотекари из города Тобыл еще вчера начали лепить снеговиков. Говорят, очень дружно, потому что погода была теплая и сидеть в помещении им не хотелось.

Сегодня они добавили в их образ — обязательные носы-морковки, шляпы, руки-веточки и некоторым -национального колорита.

«Конечно, мы посмотрели интернет, но и приложили свои творческие способности. Хотели чтобы было что- то интересное, мы представляем семьи. Семья библиотечная, семья культурного центра и отдела по языкам. Дом культуры — это, конечно, гитара, а библиотека — это естественно книга, которая когда наступит новый год мы примем новых читателей», — рассказывает руководитель Костанайской районной централизованной библиотечной системы Татьяна Ликаева.

Все эти снеговики участвуют в конкурсе, который объявили акиматы Костанайского района и города Тобыл. Только районный акимат — среди госучреждений и объектов бизнеса, а городской — среди обычных жителей. Прием заявок начали со вчерашнего дня, и уже на рассмотрение конкурсной комиссии поступило больше 400 фото снеговиков.

«Немного коррективы вносит, поэтому жителей и организации просим сразу фиксировать, потому что видите погода. Вчера была плюсовая температура и некоторые наши снеговики уже начали подтаивать. В любом случае надо зафиксировать и отправить и уже конкурсная комиссия, которая будет из работников культуры, работников образования и общественников наших будут уже решать, кто достоин первого, второго и третьего места», — говорит заместитель акима Костанайского района Кайрат Абишев.

Организаторы конкурсов отмечают, что ограничений на полет фантазии участников нет. Это могут быть большие, меленькие снеговики, снеговики в разных профессиях, цветные и чисто белые, главное, чтобы это была семья Снеговиков. Все заявки организаторы конкурсов просят отправлять на аккаунты своих соцсетей. Итоги подведут уже скоро — 28 декабря. Выберут лучших снеговиков и наградят подарками. А еще очень просят жителей района отнестись к снеговикам бережней. Уже в эту ночь немалую часть снежных фигур в городе сломали.

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