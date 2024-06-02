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Конная полиция больше не появится на костанайских дачах

Фотография для новости Конная полиция больше не появится на костанайских дачах

Фото взято с сайта m.yk-news.kz

Кавалерийское подразделение, как выяснилось, сокращено. Однако без охраны садоводческие общества не останутся. Полиция поручила поддержание порядка в них патрулям, а по выходным и будет привлекаться и спецназ. 

Конного подразделения, которое просуществовало в структуре костанайской полиции почти два десятка лет, больше нет. Как выяснилось, оно было расформировано в октябре прошлого года, а его сотрудники распределены по другим службам. Именно этот взвод, иногда, нет-нет, да появлялся на пригородных дачах, дисциплинируя поведение садоводов и их гостей. Теперь, как рассказали представители руководства костанайской полиции, правопорядок на дачах будет поддерживаться по новой схеме.

«В выходные дни не только сотрудники управления полиции города заступают на охрану общественного порядка, и на садоводческие общества, заступает и специальный отряд быстрого реагирования, — СОБР. Они, в выходные дни, пятницу субботу, воскресенье, они также заступают, осуществляют охрану общественного порядка, на выявление лиц непонятно откуда проходящих, лиц злоупотребляющих алкогольными напитками», — объясняет начальник отдела МПС УП Костаная Ернур Алтаев.

СОБРовцы будут проверять на дачах и наличие у людей запрещенных предметов, например, колюще-режущих, и веществ, например, наркотических. Патруль спецназа, по словам руководителя отдела МПС, будет пешком обходить все общество, дабы чего не вышло. И вскоре, как говорят полицейские, к охране правопорядка на дачах подключатся и новые технические средства.

«Также там установлены камеры «Сергек», которые в этом году уже будут работать полноценно. Очень хорошего качества, я скажу так, мы уже смотрели, видели. На этих камерах прямо отчетливо все видно, как в ночное, так и в дневное время. Они установлены при въезде на садоводческие общества, а также в местах, + они установлены уже по анализу криминогенной обстановки», — говорит Ернур Алтаев.

Кстати, в этом году, пока, по данным полиции, на костанайских дачах преступлений не зарегистрировано. Возможно и благодаря активности садоводов, участки и строения которых пострадали от прошедшего паводка. Возвращаясь к упразднению конной полиции, отметим, что за судьбу четвероногих её служащих беспокоиться не стоит. Все они переданы на баланс Детско-юношеской школы национальных видов спорта.

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