Константин Овчаров — Память о Великой Отечественной войне

Овчаров Константин Дмитриевич — ст.сержант / разведчик

14.11.1916 — 27.10.1985

В армии с 1937 года, призван Пресногорьковским РВК. Командир отделения 111-й отдельной разведроты 74-й стрелковой Киевской Краснознаменной ордена Б. Хмельницкого дивизии. Награжден орденами Славы II и III степени, Красной Звезды, Отечественной войны II степени.

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