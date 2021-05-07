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Константин Овчаров — Память о Великой Отечественной войне

Овчаров Константин Дмитриевич — ст.сержант / разведчик
14.11.1916 — 27.10.1985

В армии с 1937 года, призван Пресногорьковским РВК. Командир отделения 111-й отдельной разведроты 74-й стрелковой Киевской Краснознаменной ордена Б. Хмельницкого дивизии. Награжден орденами Славы II и III степени, Красной Звезды, Отечественной войны II степени.

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