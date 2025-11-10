На встрече акима Костанайской области с населением сообщили о запуске водопровода в сёлах Константиновка и Октябрьское. Жители подняли и другие инфраструктурные вопросы — по воде в Рыспае, газификации Майколя, помещениям для социальных проектов в Тобыле, общественному транспорту и местам отдыха.
Рыспай: сети проложили, подвод к домам — в следующем году
Житель села Рыспай напомнил, что в 2025-м работы так и не дошли до домов:
«Год подходит к концу, а мы без воды сидим».
Аким района сообщил, что магистраль до Рыспая уже проложена, а подвод к домам выполнитcя в 2026 году. Проект разводящих сетей готов, инициатива — за счёт местных властей. По словам акима области Кумара Аксакалова, финансирование будет обеспечено:
«Средства будут выделены… В этом году по стране были трудности с финансированием, но раз начали — работу обязательно завершим в следующем году».
По данным жителей, в Рыспае проживает около 650 человек.
Майколь: газификация после защиты сметы
Сельчане из Майколя рассказали, что в 2022 году за свой счёт разработали ПСД, срок её действия истекал в этом году. Акимат района подал заявку на конкурс, по которому уже определён подрядчик. Аким района Олжас Нургалиев :
«Отдельно направим вашу заявку в областной бюджет. Надеемся при поддержке начать реализацию в следующем году».
Тобыл: поиск помещения для «Лучиков надежды»
Руководитель ОО «Лучики надежды» (дети с ОВЗ) сообщила о риске потери арендуемого помещения — здание выставлено на продажу. Кумар Аксакалов отметил, что ведётся поиск свободных площадей под социальное предпринимательство:
«Попросил предоставить свободные помещения, которые можно узаконить и передать соцпредпринимателям — в том числе подвальные помещения после оформления».
Восточный (Тобыл): маршрут в Костанай и детская инфраструктура
Жители микрорайона Восточный пожаловались на отсутствие прямого автобуса до Костаная, детсада и мест для игр. Поручение акима области:
«Аким района с профильными специалистами выедет на место. Прежде чем запускать маршрут, нужно просчитать схему и остановки. Обсудим все варианты — после чего примем решение».
Заречный: парки и скверы — в план
Жители Заречного попросили обустроить места отдыха. Аким района пообещал рассмотреть планирование строительства с возможным привлечением местного бизнеса.
