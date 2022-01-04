Контейнеры для крупногабаритного мусора установили в Костанае

Восьмикубовые контейнеры в Костанае пока установили только в районе КЖБИ. Их всего четыре. ТОО «Тазалык 2012» решилось на их покупку, потому что проблема назрела серьезная.

Костанайцы всё чаще захломляют старой мебелью, сантехникой и другим крупным мусором площадки рядом с баками, превращая их в свалки. Такие контейнеры стоят в КЖБИ всего две недели. Их уже один раз вывезли на специальной машине, которую для этого приобрело предприятие «Тазалык».

«Но, тем не менее, жильцы имея такую возможность, все равно все рядом выбрасывают. Вообще контейнеры эти можно использовать не только для крупногабаритного мусора, но и строительного. ПКСК когда наводят порядок, можно заказать такую машину и вывезут. Но там оплата для ПКСК»,- говорит начальник отдела ТОО «Тазалык-2012» Евгения Скворцова.

Коммунальщики отмечают, что если эксперимент удастся, то количество контейнеров они будут увеличивать. Однако, пока костанайцы к сортировке бытовых отходов особо не приучились. Да и мусор многие до баков не доносят, оставляя его поблизости.

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