Карабалыкский район — приграничный с Российской Федерацией регион, по дороге KAZ 03 «Алматы — Екатеринбург» ежедневно проходят сотни, а порой и тысячи автомобилей, особенно грузовых фур. Обеспечение безопасности на этих оживлённых трассах — первоочередная задача для полиции. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

«Самая опасная ошибка водителей — выезд на полосу встречного движения. Именно из-за этого происходят трагедии», — отмечает заместитель начальника районного отдела полиции Азар Нуралинов.

Для повышения контроля за ситуацией на дорогах полицейские вместе с сотрудниками ДЧС начали активно использовать беспилотные летательные аппараты — дроны.

Так, недалеко от поста «Рубеж» дрон зафиксировал, как водитель внедорожника, игнорируя дорожный знак и сплошную разметку, вышел на обгон фуры.

Нарушителя сразу остановили патрульные, а по решению суда он лишён права управления транспортом на полгода.

«За последний месяц мы провели семь вылетов дронов и пресекли три подобных нарушения», — рассказывает Азар Нуралинов.

Не менее эффективно полицейские используют видеонаблюдение. Ежедневно дежурные инспекторы мониторят камеры, установленные на ключевых участках. Одна из таких камер — на перекрёстке улиц Гагарина и Заводской — фиксирует разговоры водителей по телефону, непристёгнутые ремни безопасности, а также случаи, когда водители не пропускают пешеходов или сами пешеходы нарушают правила. С начала года с помощью камер зафиксировано более 260 нарушений ПДД, включая 50 случаев разговора по телефону за рулём, 62 — непристёгнутые ремни безопасности, 70 — нарушение правил пешеходами, и 12 — водителей, не уступивших дорогу.

Особое внимание уделяется борьбе с нелегальными перевозчиками. В мае на этой же трассе произошла трагедия: микроавтобус, в салоне которого находилось 10 пассажиров, столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибло 6 человек, четверо получили травмы. С тех пор полиция пресекла деятельность семи частных извозчиков, перевозивших пассажиров без соответствующего разрешения. Все автомобили были задержаны и помещены на специализированную стоянку, а водители привлечены к административной ответственности. Например, во время операции «Безопасная дорога» был остановлен микроавтобус марки Honda, перевозивший 7 пассажиров из Костаная в Челябинск без нужных документов. Машина водворена на стоянку, водитель — наказан.

Полиция Карабалыкского района продолжит применять цифровые технологии и усиливать контроль, особенно на загруженных трассах и в приграничных зонах.

