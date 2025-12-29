USD 504.6 EUR 594.27 RUB 6.48

Контроль переводов с 1 января: будут ли штрафы, сообщили в Минфине РК

Вице-министр финансов Ержан Биржанов вновь прокомментировал правила контроля мобильных переводов. Об этом он сообщил в кулуарах Мажилис, отвечая на вопросы журналистов Tengrinews.kz.

Биржанова спросили, какие меры предусмотрены для граждан, на счета которых за три месяца поступило свыше 1 020 000 тенге от разных отправителей. По его словам, речь не идёт об автоматическом применении штрафов.

Как пояснил вице-министр, в таких случаях налоговые органы сначала направляют уведомление с просьбой дать разъяснения. После этого гражданин может самостоятельно встать на учёт в качестве индивидуального предпринимателя. Если же реакции не последует, у налоговых органов появляется основание для проведения проверки.

Биржанов подчеркнул, что начисление налогов возможно только по итогам налоговой проверки и после изучения всех подтверждающих документов. В случае неуплаты доначисленных сумм материалы передаются судебным исполнителям.

При этом он отдельно отметил, что переводы от родственников не подпадают под какие-либо санкции.

«Если, к примеру, брат или сестра переводят вам деньги, никаких мер мы принимать не будем», — подчеркнул вице-министр.



