Вице-министр финансов Ержан Биржанов вновь прокомментировал правила контроля мобильных переводов. Об этом он сообщил в кулуарах Мажилис, отвечая на вопросы журналистов Tengrinews.kz.
Биржанова спросили, какие меры предусмотрены для граждан, на счета которых за три месяца поступило свыше 1 020 000 тенге от разных отправителей. По его словам, речь не идёт об автоматическом применении штрафов.
Как пояснил вице-министр, в таких случаях налоговые органы сначала направляют уведомление с просьбой дать разъяснения. После этого гражданин может самостоятельно встать на учёт в качестве индивидуального предпринимателя. Если же реакции не последует, у налоговых органов появляется основание для проведения проверки.
Биржанов подчеркнул, что начисление налогов возможно только по итогам налоговой проверки и после изучения всех подтверждающих документов. В случае неуплаты доначисленных сумм материалы передаются судебным исполнителям.
При этом он отдельно отметил, что переводы от родственников не подпадают под какие-либо санкции.
«Если, к примеру, брат или сестра переводят вам деньги, никаких мер мы принимать не будем», — подчеркнул вице-министр.
