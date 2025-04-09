На автомобильных дорогах республиканского значения введён контроль средней скорости движения с использованием автоматических комплексов. Об этом сообщает АО НК «Казавтожол».

Контроль средней скорости действует на следующих участках:

1. Астана – Щучинск (ограничение 140 км/ч);

2. Астана – Павлодар (ограничение 140 км/ч);

3. Шымкент – Кызылорда (ограничение 110 км/ч);

4. Шымкент – Тараз (ограничение 110 км/ч);

5. Павлодар – Семей – Калбатау (ограничение 100-110 км/ч);

6. Уральск — граница РФ (Саратов) (ограничение 100 км/ч);

7. Павлодар — граница РФ (Омск) (ограничение 100-110 км/ч).

Соблюдайте скоростной режим, чтобы избежать штрафов и обеспечить безопасность дорожного движения.

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