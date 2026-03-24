Контроль усиливается: что теперь будут отслеживать в сети казахстанцев

В Казахстане разработан проект правил мониторинга интернет-пространства, который определяет порядок выявления и ограничения доступа к противоправному контенту. Документ опубликован на портале «Открытые НПА», сообщает inbusiness.kz
Согласно проекту, под мониторинг попадут практически все открытые цифровые площадки — сайты, социальные сети, мессенджеры, СМИ и другие онлайн-ресурсы. В первую очередь внимание будет уделяться материалам с призывами к вложению средств в сомнительные проекты, включая финансовые пирамиды и нелегальный игорный бизнес.
В документе также прописан порядок действий после обнаружения нарушений. Предусмотрены три сценария:
— при наличии признаков преступления инициируется уголовное дело
— при их отсутствии материалы передаются для административного разбирательства
— если контент уже запрещён законом или судом, запускается процедура блокировки
Для этого Агентство по финансовому мониторингу направляет уведомление в уполномоченный орган в сфере медиа, прикладывая доказательства, включая скриншоты публикаций.
При этом в ведомстве уточняют, что сами они не занимаются блокировкой ресурсов — их задача заключается в выявлении и фиксации нарушений. Окончательное решение принимает Министерство культуры и информации.
По данным АФМ, в 2025 году с их участием было ограничено около 25 тысяч сайтов и аккаунтов, связанных с незаконным игорным бизнесом, а также порядка 14 тысяч ресурсов с признаками финансовых пирамид.
