Контроль усиливают: в Казахстане проверят обоснованность пособий

В Казахстане готовятся изменения в системе социальных выплат. Государственный фонд социального страхования планирует получить доступ к данным, составляющим налоговую тайну, без согласия плательщиков. Речь идёт о сведениях из деклараций и информации о доходах, сообщает inbusiness.kz

Почему пересматривают правила

Поводом для изменений стало предписание Высшая аудиторская палата Республики Казахстан, где указали на системные риски при назначении социальных выплат. В ответ профильные ведомства начали доработку механизмов контроля.

Новые требования для бизнеса

Наиболее заметно нововведения затронут индивидуальных предпринимателей, самозанятых и малый бизнес. Теперь для подтверждения дохода недостаточно только уплаты социальных отчислений.

Обязательным станет наличие фискальных чеков:

из мобильных приложений,

либо с контрольно-кассовых машин.

При этом чеки должны быть зарегистрированы в органах госдоходов до момента возникновения права на выплаты. Это исключит возможность искусственного увеличения дохода задним числом — например, для получения более высоких пособий.

Автоматическая проверка данных

Дополнительный контроль обеспечит цифровая сверка:

социальных отчислений,

пенсионных взносов,

платежей в систему ОСМС.

Любые расхождения будут сигналом для проверки. Власти подчеркивают: доход не может существенно различаться для разных видов выплат.

Возможен возврат денег

В фонде отмечают, что массовых проверок уже назначенных выплат не планируется. Однако при выявлении недостоверных сведений получателям придётся вернуть излишне начисленные суммы.

Также возможен возврат удержанных пенсионных взносов, если выплаты были назначены необоснованно.

Ответственность — на плательщиках

В Государственный фонд социального страхования напоминают, что ответственность за корректность данных лежит на самих гражданах и предпринимателях. Рекомендуется регулярно проверять информацию через электронные сервисы.

Что дальше

На данный момент проект приказа находится на стадии согласования. Ожидается, что новые правила усилят прозрачность системы и снизят риски злоупотреблений при получении социальных выплат.

