Контроль ужесточили: за что теперь могут проверить казахстанцев

Мобильные балансы под контролем: в Казахстане усилили финмониторинг

В Казахстане расширили систему финансового мониторинга: теперь под внимание попадают не только банковские переводы, но и операции с балансом мобильного телефона. Государство закрыло ещё один канал, который ранее использовался для обхода налогового контроля, передает digitalbusiness.kz

Операторы связи официально получили статус субъектов финмониторинга и обязаны передавать данные о подозрительных операциях регуляторам.

Почему внимание обратили на мобильный баланс

Как отмечают эксперты, баланс телефона давно перестал быть просто средством оплаты связи. У операторов появились функции переводов, привязки карт и использования баланса как платёжного инструмента. Это позволило использовать его как альтернативный канал движения денег вне банковской системы.

По словам специалиста по налоговой безопасности Дмитрия Казанцева, ранее такие средства могли оставаться вне контроля и не подлежали аресту, в отличие от банковских счетов. Этим активно пользовались для обхода ограничений.

Как работает новый контроль

Новые меры внедряются в рамках законодательства по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма. Операторы связи теперь анализируют операции и передают информацию о подозрительных действиях.

Речь идёт не о каждом пополнении, а о нетипичных сценариях:

— частые поступления от разных отправителей

— регулярный вывод средств

— повторяющиеся схемы движения денег

Системы ориентированы на анализ поведения, а не отдельных операций.

Проверки запускают алгоритмы

По словам экспертов, современные системы выявляют подозрительные паттерны автоматически. Например, если деньги регулярно поступают и сразу снимаются, это может вызвать интерес у контролирующих органов.

При этом точные критерии не раскрываются, чтобы исключить возможность обхода системы.

Переводы между родственниками

Операции внутри семьи не считаются доходом, однако остаются видимыми для системы. Родственные связи легко отслеживаются через государственные базы, поэтому полностью «скрытых» переводов не существует.

Бизнес ищет альтернативы

На фоне ужесточения контроля часть предпринимателей пыталась использовать мобильный баланс как альтернативу переводам. Однако этот способ оказался временным.

По словам депутата Азата Перуашева, снижение количества мобильных переводов уже наблюдается, а часть бизнеса возвращается к наличным расчётам. При этом процесс адаптации проходит неравномерно.

Финтех остаётся

Несмотря на изменения, эксперты уверены: полного отказа от цифровых платежей не будет. Финтех-сервисы уже стали частью повседневной жизни, и рынок продолжит адаптироваться к новым условиям.

Главный вывод: система контроля усиливается, и любые доходы всё чаще становятся прозрачными для государства.

Обычный перевод стал проблемой: друзей в РК вызвали в налоговую В Казахстане даже обычные переводы между друзьями могут вызвать интерес у налоговых органов — особенно...

Пять дней ищут студента в Костанае В Костанае ведутся поиски пропавшего подростка. Пропал Орел Владимир Витальевич 2008 года рождения. По информации...