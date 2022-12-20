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Контроль за соблюдением языкового баланса на ТВ усилят в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Казахстана.
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«Сегодня заместитель премьер-министра РК Бердибек Сапарбаев провел совещание по вопросам соблюдения языковых требований законодательства казахстанскими телеканалами. В совещании приняли участие руководители центральных и местных исполнительных органов, СМИ. На совещании были рассмотрены меры по увеличению доли казахскоязычного контента в эфире отечественных телеканалов, а также вопросы усиления контроля по соблюдению языкового баланса», — говорится в тексте сообщения.
Отмечается, что по итогам заседания Бердибек Сапарбаев дал ряд соответствующих поручений госорганам, в том числе касающиеся внесения предложений по совершенствованию норм КоАП РК в части ответственности за несоблюдение законодательства о языках.