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Контроль за соблюдением языкового баланса на ТВ усилят в Казахстане

almaty.tv

Контроль за соблюдением языкового баланса на ТВ усилят в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Казахстана.

«Сегодня заместитель премьер-министра РК Бердибек Сапарбаев провел совещание по вопросам соблюдения языковых требований законодательства казахстанскими телеканалами. В совещании приняли участие руководители центральных и местных исполнительных органов, СМИ. На совещании были рассмотрены меры по увеличению доли казахскоязычного контента в эфире отечественных телеканалов, а также вопросы усиления контроля по соблюдению языкового баланса», — говорится в тексте сообщения.

Отмечается, что по итогам заседания Бердибек Сапарбаев дал ряд соответствующих поручений госорганам, в том числе касающиеся внесения предложений по совершенствованию норм КоАП РК в части ответственности за несоблюдение законодательства о языках.

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