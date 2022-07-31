Контролировать качество строительства и ремонта автодорог, призывают жителей Костанайской области

Представители одной из общественных организаций, сообщают, Казахстан находится на 108-ом месте, в списке 130-и стран, по состоянию автомобильных трасс, хотя ежегодно, на развитие и поддержку магистралей, выделяются из бюджета миллиарды тенге. Инициаторы проведения народного мониторинга, обещают свою поддержку неравнодушным гражданам.

Сотни участков автодорог строятся и ремонтируются в Казахстане ежегодно. На это выделяются миллиарды буджетных тенге, но все равно, качество проведенных работ, и соответственно трасс, оставляют желать лучшего. Об этом заявил исполнительный директор общественного объединения «Әділдік жолы» Дидар Смагулов, выступая на брифинге в костанайской службе коммуникаций. Основная цель этой организации – противодействие коррупции. Её участники оказывают правовую поддержку гражданам в спорах с госорганами, контролируют госзакупки. Теперь представители организации призывают жителей страны к участию в этих процессах.

«Сегодня у нас в обществе еще не до конца понимают, какая есть сила, какие есть инструменты у общественности, у СМИ, чтобы заниматься какой-то определенной сферой. И, начиная нашу акцию «Әділдіктi талап ет», мы хотим донести до граждан, что любой гражданин Казахстана, в рамках общественного контроля, в рамках противодействию коррупции, может и должен задавать вопросы акимату, государству, правоохранительным органам, ставить вопросы о привлечении их к отвественности, ставить вопросы о качественном освоении бюджетных средств», — говорит исполнительный директор общественного объединения «ӘДIЛДIК ЖОЛЫ» Дидар Смагулов.

По словам Дидара Смагулова, ни для кого не секрет, что дороги Казахстана, вызывают вопросы у граждан, у предпринимателей, у всех участников движения между населенными пунктами и перевозок. При этом, ежегодно в стране выделяется около 500-600 миллиардов тенге на ремонт и поддержание дорог. Не так давно и глава государства подверг критике качество транспортных магистралей. Общественное объединение, с 15-ого августа запускает акцию, в ходе которой, каждый человек, сможет высказать свои замечания по поводу проведения дорожных работ на сайте организации, или позвонив в колл-центр, по номеру 1463.

«Направив данную информацию, мы её будем обрабатывать, изучать, когда был ремонт, находится ли данный участок на гарантии? Если да, то заставлять заказчика, в лице акимата, подрядчика, исправлять эту дорогу, ну, и ставить вопрос, об отвественности тех, кто не проконтролировал», — говорит Смагулов.

Представитель объединения обещает до 15 августа разместить список всех автодорог, которые находятся на гарантии, и которые строятся в этом году. А граждан Дидар Смагулов призывает сообщать о всех ямах, выбоинах, волнах и трещинах, которые на них появляются. На выявление проблемных моментов, организаторы акции отводят два месяца.

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