Конуров: На 50% подорожали продукты, по которым у Казахстана нет зависимости от мирового рынка

Борьба с инфляцией в Казахстане принимает характер войны с ветряными мельницами, и потери в ней несёт только простое население, заявил депутат мажилиса от НПК Айкын Конуров. Депутаты фракции партии направили запрос первому заместителю премьер-министра РК Алихану Смаилову о том, кто из ответственных лиц привлечён к ответственности за провалы в борьбе с инфляцией, пишет informburo.kz

По словам Айкына Конурова, Национальный банк и правительство ежегодно делают совместные заявления, в которых говорится о необходимости снижения инфляции и приближении к целевому коридору.

«Реальные же результаты мы видим. Наши избиратели постоянно задают вопрос об отрыве цен от доходов и официальной статистики от реального положения дел. Официальный показатель подорожания продовольствия на 11,4% – это и так очень много. Но даже эта цифра маскирует действительность. На некоторые важные группы товаров цены поднялась выше 50%.

Поэтому возникает логичный вопрос – зачем нужны все эти декларативные документы, если они не исполняются? Почему никто не отвечает за провальные инфляционные прогнозы?» – спросил депутат.

По его словам, сейчас принято оправдывать всё общемировым ростом цен на продовольствие. Но это инфляция спроса, вызванная снятием экономических ограничений и оживлением глобальных рынков в связи с ослаблением пандемии.

«В Казахстане же совсем другая ситуация. Нет никакого бурного роста спроса, потому что не растут реальные доходы наших граждан. Не произошло всплеска спроса на крупы, картофель, подсолнечное масло и яйца. По многим позициям нет зависимости от мирового рынка. Так, по крупам обеспеченность отечественным производством составляет 96,4%, но при этом они подорожали на 22%, по растительному маслу обеспечиваем себя на 80,5%, цена выросла на 52%», – констатировал Айкын Конуров.

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