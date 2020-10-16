Копия школьного табеля Елбасы хранится в школьном музее в Костанайской области

Заглянуть в школьный табель Елбасы, увидеть глиняную вазу андроновской культуры, проследить, как видоизменялась национальная валюта. Такая возможность есть у учащихся Заречной средней школы с государственным языком обучения

Экскурсовод Гульназ Баймагамбетова увлеченно рассказывает о первой секции музея «Рухани Казына» Заречной средней школы с государственным языком обучения. Музей уникальный в своем роде. Здесь можно проследить развитие истории от тюркских времен до современности.

«В нашей школе в рамках программы Елбасы Нурсалтана Абишевича Назарбаева «Рухани Жангыру», мы назвали его «Рухани Казына», мы открыли в 2018 году 18 марта музей, в стенах нашей школы. Музей для школьной жизни по учебной части очень много дает, воспитательные такие уроки для детей»,- говорит директор Заречной средней школы с государственным языком обучения Копжасар Хажмуханов.

На уроках истории в музее дети могут воочию увидеть огромный пласт культурного наследия — предметы быта и интерьера, национальные орнаменты и посуду. Есть экспонаты поистине уникальные.

«А это является самым ценным памятником данного музея — глиняная ваза, древняя, относится к андроновской культуре и далее можно увидеть здесь копья

по времени это древняя эпоха железа, также наконечники стрел, относятся к этому времени»,-сказала экскурсовод Заречной средней школы с государственным языком обучения Гульназ Баймагамбетова.

Отдельная секция посвящена двум направлениям. Алашординцам и героям Великой Отечественной войны. Копии архивных документов и настоящие медали героев — все это притягивает внимание школьников. Экскурсия в музее, говорят они, всегда открывает что-то новое в страницах истории.

«Да, мне очень нравится. Здесь очень интересная информация, классные вещи. Можно узнать о всяких интересных экспонатах»,- рассказала ученица школы Аяулым Султангали.

С удовольствием знакомятся ученики и с экспонатами секции, посвященной Нурсултану Назарбаеву. В их числе и копия табеля с оценками Елбасы.

«Уголок посвящен нашему Нурсултану Абишулы Назарбаеву. Здесь хранятся копии документов со школы, фотографии его семьи и первых трудовых лет его работы»,- рассказала Гульназ Баймагамбетова.

Кстати, информация о музее есть в виртуальном пространстве. Все, кто интересуется историей, могут совершить экскурсию, не выходя из дома.

«Наш музей размещен на сайте 3д, виртуальный музей, где ученики и коллеги из других школ могут посетить виртуально наш музей»,- сообщила заведующая музеем Айгерим Кукенова.

Фонды музея пополняются регулярно. Коллектив школы всегда рад артефактам, которыми делятся жители села Заречное и неравнодушные костанайцы.

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