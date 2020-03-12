Копию боевого знамени дивизии Панфилова привезли в Костанай

Копию боевого знамени 8-й гвардейской мотострелковой Краснознамённой дивизии имени героя советского союза генерал-майора Панфилова встречали сегодня в парке Победы Костаная. К нам оно прибыло из Актобе, а через несколько дней знамя передадут в Кокшетау. В рамках эстафеты памяти ему предстоит побывать в 21 городе Казахстана, сообщает alau.kz

Сегодня в парке Победы Костаная представители воинских частей Национальной гвардии страны, военно-патриотических клубов, полиции, департамента по чрезвычайным ситуациям стали участниками эстафеты памяти «Мы — наследники Победы!», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ее главный атрибут вот это знамя — копия Боевого Знамени 8-ой гвардейской мотострелковой дивизии имени героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова. Дивизия имеет продолжение своих регалий за полученные боевые подвиги — дивизия Краснознаменная, на ее счету два ордена: Ленина и Суворова.

«5 февраля внучка Панфилова вручила копию военного знамени представителям Национальной Гвардии. Копия прибыла в наш город из Актобе части 66 97. Приехали, чтобы рассказать об истории и подвигах»,- сказал заместитель командира части № 6697 Бауржан Шораев.

О подвигах служивших в дивизии людей, знаменосцы после Костаная расскажут жителям Кокчетава, а после оно отправится и в другие города страны, объехав в общей сложности 11 тыс. км.

Выбор дивизии, знамя которой начало свое путешествие по Казахстану, было сделано неслучайно. Она была сформирована в августе 1941 года в Алматы на основе 316-ой стрелковой дивизии. В ее состав вошли граждане тогда Казахской и Киргизской АССР. Прославилась тогда еще 316 стрелковая дивизия в боях под Москвой, приостановив наступление немецкой группы армий «Центр» на Москву в октябре и ноябре 1941 года. Немецкие генералы тогда назвали дивизию дикой, воюющей в нарушение всех уставов и правил ведения боя, солдаты которой не сдаются в плен и не боятся смерти.

«Данное мероприятие оно необходимо для молодого поколения, которое должно знать, историю ВОВ, спасшее человечество от фашизма. Оно должно делать все, чтобы знали, хранили в памяти, учились, трудились, а если придет война, повторить подвиг своих дедов и прадедов»,- говорит ветеран ВОВ Михаил Подоляков.

18 ноября 1941 года за мужество и героизм своих бойцов дивизия получила почётное звание Гвардейская. Кстати, именно в этот день от осколка миномётной мины погиб генерал Иван Панфилов. А уже 23 ноября 1941 года дивизия стала именной. Ей присвоено имя погибшего командира. Известна дивизия и подвигом 28-ми героев-панфиловцев в районе разъезда Дубосеково.

Кстати, 8-я гвардейская стрелковая Краснознамённая дивизия имени Панфилова после войны не была расформирована, она существует и поныне, входя в состав Вооружённых сил Киргизии.

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