Копили на квартиру, но не успели: что изменилось в ЕНПФ





Резкое повышение порогов минимальной достаточности для использования средств Единого накопительного пенсионного фонда стало неожиданностью для многих казахстанцев. Тысячи граждан, рассчитывавших направить пенсионные накопления на покупку жилья, погашение ипотеки или первоначальный взнос, в один момент лишились такой возможности, сообщает digitalbusiness.kz

Пенсионные изъятия повлияли на рынок жилья

Ситуацию прокомментировал экономист Руслан Султанов. По его словам, досрочное использование пенсионных накоплений изначально рассматривалось как антикризисная мера поддержки населения в период пандемии. Однако впоследствии она оказала значительное влияние и на рынок недвижимости.

По мнению эксперта, поступление крупных сумм пенсионных средств стало дополнительным источником спроса на жилье. Это, в свою очередь, способствовало росту цен на рынке недвижимости.

«Когда на рынок одномоментно поступает большой объем денег, это неизбежно влияет на стоимость жилья. В результате мера выполнила не только социальную функцию, но и создала дополнительный рыночный эффект», — отметил Руслан Султанов.

Почему изменили правила

Экономист считает, что пенсионная система не должна выступать постоянным источником финансирования текущих потребностей граждан. Ее основная задача — обеспечение дохода человека после выхода на пенсию.

Поэтому пересмотр методики расчета порогов минимальной достаточности, несмотря на недовольство части населения, выглядит логичным с точки зрения сохранения устойчивости пенсионной системы.

Казахстанцам придется пересмотреть планы

Вместе с тем многие казахстанцы уже строили финансовые планы, исходя из прежних условий. Кто-то рассчитывал использовать накопления для первоначального взноса по ипотеке, другие планировали покупку жилья или досрочное погашение кредита.

По словам Султанова, наиболее заметно последствия изменений будут ощущаться в ближайшее время. Гражданам и рынку недвижимости предстоит адаптироваться к новым условиям, при которых пенсионные накопления больше не смогут использоваться как массовый источник финансирования жилищных сделок.

Болезненная, но долгосрочная мера

Эксперт отмечает, что в долгосрочной перспективе изменения возвращают пенсионным накоплениям их первоначальное назначение. Однако резкая смена правил неизбежно вызывает недовольство среди тех, кто рассчитывал воспользоваться своими средствами уже в ближайшем будущем.

По его мнению, так называемый «синдром отмены» будет наиболее заметен в ближайшие месяцы, после чего рынок и население постепенно адаптируются к новым правилам.

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