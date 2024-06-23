Копим на пенсию: что нужно делать, чтобы обеспечить безбедную жизнь в старости

Как рассчитать, сколько денег может потребоваться на пенсии, сколько необходимо откладывать и что еще нужно делать для того, чтобы обеспечить себе достойную жизнь в старости, в материале Zakon.kz.

Не секрет, что о своем финансовом благополучии в старости нужно заботиться заранее. Помимо официальной пенсии, существует несколько способов накопить на достойную жизнь в почетном возрасте, которые, помимо прочего, позволят выйти на отдых гораздо раньше положенного срока.

10 шагов

По словам эксперта по личным и корпоративным финансам Венеры Жаналиной, чтобы обеспечить безбедную жизнь и старость еще до наступления пенсионного возраста, необходимо следовать нескольким главным шагам.

Для начала – создайте финансовый план. На этом этапе нужно рассчитать, сколько денег вам потребуется, чтобы обеспечить комфортный уровень жизни на пенсии, с учетом всех возможных расходов.

Второе правило – регулярное ведение бюджета. Сюда входит строгий контроль расходов и доходов. Избегайте импульсивных покупок и ненужных трат. При этом к обязательным и нужным расходам можно отнести не только жизненно необходимые траты, но также инвестиции и некоторые развлечения (периодические походы в рестораны, центры отдыха, фитнес и прочее).

Крайне важно минимизировать долги. Старайтесь по возможности быстрее выплачивать кредиты и не берите новые без серьезной нужды. Высокие проценты по кредитам могут сильно замедлить ваш путь к финансовой независимости, поясняет Венера Жаналина. Не менее важно и налоговое планирование.

«Понимание налоговых обязательств и использование налоговых льгот могут помочь сохранить больше денег для инвестиций и накоплений», – говорит эксперт.

Старайтесь копить на подушку безопасности. Традиционно рекомендуется иметь сумму, равную 3–6 месячным расходам, чтобы защитить себя от финансовых потрясений.

Кроме этого, следует помнить, что инвестирование, развитие собственных навыков с целью получения более высокой оплаты за труд и создание пассивных источников дохода – это фундамент финансового благополучия в любом возрасте.

Как подсчитать пенсию?

По словам Венеры Жаналиной, одним из самых распространенных подходов для расчета необходимого капитала является правило 25 или правило 4%.

«Определите свои годовые расходы на пенсии. Например, если вы условно планируете тратить 40 тыс. долларов в год, вам потребуется 1 млн долларов. Согласно этому правилу, вы можете безопасно снимать 4% от своего инвестиционного портфеля в первый год пенсии и корректировать эту сумму на инфляцию каждый год», — сообщила Венера Жаналина.

Если в первый год вы извлекаете 4%, то есть 40 тыс. долларов, то в последующие годы сумма корректируется с учетом инфляции.

Например, если среднегодовая инфляция в долларах составляет 2%, то во второй год вы извлекаете 40 800 долларов. Этот процесс продолжается каждый год до конца жизни, что позволяет вам поддерживать покупательную способность ваших денег, несмотря на инфляцию, резюмировала эксперт.

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