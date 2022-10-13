Коридор затемнений 2022: когда начнется, чем опасен и что нельзя делать

Когда начинается коридор затемнений 2022 года?

Период коридора затмений издавна считали опасным, поскольку в эти дни увеличивается количество несчастных случаев и болезней, повышается эмоциональное напряжение и неуравновешенность, усиливаются негативные эмоции и страхи.

В 2022 году мы уже пережили один коридор затемнений, который длился с 30 апреля по 16 мая 2022 года. Вскоре наступит второй коридор затемнений 2022 года.

Когда коридор затемнений 2022

Осенний коридор затемнений состоится с 25 октября по 8 ноября 2022 года. Нынешний коридор затемнений начнется в день Нового месяца солнечным затмением 25 октября и продлится до Полнолуния 8 ноября, на которое произойдет лунное затмение.

Коридор затемнений 5 октября — 8 ноября: какие опасности несет

Коридор затемнений — это уникальное время для изменений, поскольку в это время включаются законы кармы. Каждый из нас способен полностью перевернуть свою жизнь и направить ее в нужное русло. Считается, что все события, происходящие во время коридора затемнений, необратимы. Поэтому следует тщательно обдумывать каждый свой поступок, каждое действие и даже каждое слово. Может случиться как плохое, так и хорошее. Необходимо следить за происходящим в жизни, наблюдать за своим внутренним чувством.

В период коридора затемнений увеличивается количество несчастных случаев, катастроф и чисто человеческих драм. Вы можете поссориться навсегда с любимым человеком, потерять хорошую работу, понести необратимые потери на работе, потерять какие-то важные и дорогие для вас вещи и документы, попасть в серьезную автомобильную аварию.

Коридор затемнений: что нельзя делать

Следует помнить, что коридор затемнений — это не срок, а определенный период времени, и наиболее неблагоприятными являются дни его начала и завершения, то есть, дни затемнений. Период между ними оказывает влияние на людей сугубо индивидуально. Впрочем, есть общие рекомендации, чего все-таки не стоит делать в этот промежуток времени.

три дня до и после затемнения неблагоприятны для начала любых дел

не следует принимать важные решения

нельзя устраиваться на новую работу

если вы решили уволиться, это будет уже навсегда и обратно дороги не будет

не следует подписывать важные документы, что-то может быть от вас скрыто

нельзя брать в долг и занимать деньги

не стоит участвовать в конфликтах и ​​вестись на провокации

не следует назначать на эти даты важные хирургические операции

1plus1.ua

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.