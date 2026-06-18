Коридором аплодисментов: в Костанае чествовали врачей и медсестер





В преддверии Дня медицинского работника, который в этом году отмечается 21 июня, в Костанае состоялось торжественное мероприятие, посвященное представителям системы здравоохранения. Врачей, медсестер и других специалистов отрасли встречали будущие медики, выстроившись в коридор почета.

Награды получили опытные врачи региона

Среди награжденных — директор Костанайской областной детской больницы Карлыгаш Аленова. В медицине она работает около 38 лет, а свою профессиональную деятельность начинала в Камыстинском районе. За вклад в развитие здравоохранения ей была вручена ведомственная награда.

Такой же медалью отмечена врач-терапевт Аркалыкской региональной больницы Майра Жунисова, посвятившая медицине 37 лет своей жизни.

По словам врача, мечта связать свою жизнь с медициной появилась еще в детстве под влиянием отца, работавшего ветеринарным техником.

В регионе работают более 13 тысяч медиков

Выступая на торжественном собрании, аким Костанайской области Кумар Аксакалов отметил, что сегодня в регионе действуют 438 медицинских организаций, в которых трудятся более 13 тысяч специалистов, включая около двух тысяч врачей.

На укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения в 2026 году предусмотрено 13,4 миллиарда тенге. Это в четыре раза больше, чем в 2022 году.

За три года построено 34 медицинских объекта

По словам главы региона, за последние три года в области построены 34 объекта здравоохранения. Среди них две поликлиники, пять врачебных амбулаторий, 23 фельдшерско-акушерских пункта и четыре медицинских пункта.

Новые учреждения оснащены современным оборудованием, включая УЗИ-аппараты, лаборатории, реабилитационную и физиотерапевтическую технику.

Дефицит врачей снизился на 67 процентов

Кумар Аксакалов также сообщил, что в прошлом году в Костанайскую область прибыли более 300 врачей. Подъемные выплаты получили свыше 120 специалистов, а жильем обеспечены 100 медицинских работников.

Кроме того, в рамках программы «С дипломом в село» за последние три года 142 специалиста получили бюджетные кредиты на приобретение жилья на сумму более одного миллиарда тенге.

По данным акима области, благодаря принимаемым мерам дефицит медицинских кадров в регионе удалось сократить на 67 процентов.

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