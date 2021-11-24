Кормящих матерей начали прививать от коронавируса в Костанайской области

В Костанайской области продолжается вакцинация препаратом американской фармкомпании «Пфайзер». Теперь к вакцинируемым подросткам с 12 до 18 лет присоединились и кормящие матери. В поликлинике номер 2 сегодня прививки получили 6 женщин, которые, таким образом, решили обезопасить себя от тяжелых последствий коронавирусной инфекции.

Ребенку Юлии Самуратовой уже годик. Все это время женщина кормила его грудью и намерена продолжать делать это и дальше, поэтому когда ей позвонили и предложили прививаться вакциной Пфайзер, ее первым вопросом было, как это отразится на грудном молоке?

«Кормящей матери всегда интересно не пострадает ли мой ребенок, согласилась, потому что это не принесет вреда, вместе с молоком передается защита. Вакцинироваться — это хорошая идея», — говорит Юлия Самуратова.

В поликлинике номер 2 прививать этой вакциной начали со вчерашнего дня. Начали с подростков. Их вчера привилось 6-ро. Медперсонал сегодня обзвонил их, чтобы уточнить состояние. Все чувствуют себя хорошо, у некоторых наблюдается припухлость на месте прививки. А сегодня на прививку пригласили и кормящих женщин. Их пришло шесть.

«Каждая по-разному реагирует. Как отразится на молоке. Мы рассказываем, что вакцина прошла три клинических испытания, не отражается на кормлении, и ведут обычный образ жизни», — поясняет врач-эпидемиолог поликлиники №2 Костаная Инна Соколова.

Всего к поликлинике номер 2 относятся 8 школ — это больше 3 тыс. подростков от 12 до 17 лет. Согласие дали пока родители 70-ти. Что касается беременных, то их около 200-сот, отмечают медработники, а согласились на прививку 35-ть. При этом вчера в поликлинике получили 30 доз американской вакцины, уже завтра поступят еще 30.

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