Коронавирус: чем отличается экспресс-тест от ПЦР-анализа

COVID-2019 в Казахстане
16779 - зарегистрированно
10539 - выздоровевших
113 - летальных случаев
278 - в Костанайской области
Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин объяснил, чем отличаются экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию от ПЦР-анализов, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«ПЦР-тестирование направлено на выделение РНК вируса. РНК вируса выделяется уже буквально с третьих суток заражения. Наиболее оптимальный срок — 5-7-е сутки заражения. ПЦР-анализ — это наиболее эффективный способ диагностики», — сообщил Бекшин.
ПЦР-тест на коронавирус делается на основе мазка со слизистой носа.
«Что касается экспресс-диагностики, здесь определяются антитела IgG и IgM. Экспресс-диагностика выявляет заболевание в самом его разгаре, когда имеются клинические проявления либо если это уже переболевший человек. Экспресс-диагностика, в отличие от ПЦР, не показывает результат на начальных этапах заражения», — объяснил Бекшин.
Для экспресс-теста берут кровь из пальца.
Иммуноглобулин IgM начинает вырабатываться в организме в ответ на инфекцию и выявляется в острой фазе.
Иммуноглобулин IgG появляется в крови через несколько дней и обеспечивает основной иммунный ответ, а также определяет наличие и уровень иммунитета после перенесенного заболевания.