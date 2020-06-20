Коронавирус: чем отличается экспресс-тест от ПЦР-анализа

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин объяснил, чем отличаются экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию от ПЦР-анализов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«ПЦР-тестирование направлено на выделение РНК вируса. РНК вируса выделяется уже буквально с третьих суток заражения. Наиболее оптимальный срок — 5-7-е сутки заражения. ПЦР-анализ — это наиболее эффективный способ диагностики», — сообщил Бекшин.

ПЦР-тест на коронавирус делается на основе мазка со слизистой носа.

«Что касается экспресс-диагностики, здесь определяются антитела IgG и IgM. Экспресс-диагностика выявляет заболевание в самом его разгаре, когда имеются клинические проявления либо если это уже переболевший человек. Экспресс-диагностика, в отличие от ПЦР, не показывает результат на начальных этапах заражения», — объяснил Бекшин.

Для экспресс-теста берут кровь из пальца.

Иммуноглобулин IgM начинает вырабатываться в организме в ответ на инфекцию и выявляется в острой фазе.

Иммуноглобулин IgG появляется в крови через несколько дней и обеспечивает основной иммунный ответ, а также определяет наличие и уровень иммунитета после перенесенного заболевания.

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