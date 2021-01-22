Коронавирус обнаружили у костанайца, прилетевшего из Шарм-эль-Шейха

Коронавирус выявили у троих казахстанцев, вернувшихся накануне из-за границы без ПЦР-теста, сообщает корреспондент «Хабар 24».

Один из авиапассажиров прибыл из Шарм-эль-Шейха в Костанай, второй – из Дубая в Алматы, и еще один прилетел в столицу из Франкфурта. Протестировали их уже на родине. В стационарах ждут результаты анализов еще 258 человек. Все они также прилетели домой без актуальных справок.

Всего за минувшие сутки Казахстан принял 13 международных рейсов. В общей сложности в страну прибыли 1270 человек. Напомним, тестирование также необходимо для выявления завозных случаев и мутации вируса.

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