USD 420.12
EUR 454.19
RUB 5.73
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Коронавирус подтвердился у двух жителей Костанайской области

Коронавирус подтвердился у двух жителей Костанайской области

news.nashbryansk.ru

COVID-2019 в Казахстане

5850 - зарегистрированно

2854 - выздоровевших

34 - летальных случаев

76 - в Костанайской области

Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у двух мужчин 1990 и 1991 года рождения, проживающих в городе Житикара.
Оба являются контактными с ранее выявленными больными. Данные граждане госпитализированы, получают необходимое лечение.
По состоянию на 15.05.2020 года в Костанайской области зарегистрировано 76 человек с инфекцией COVID-19

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Через портал соцуслуг в регионе оформлены лишь 30 заявок из возможных 3 тысяч
Следующая новость

Дождевальные машины устанавливают на полях в Костанайской области