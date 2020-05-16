Коронавирус подтвердился у двух жителей Костанайской области

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COVID-2019 в Казахстане
5850 - зарегистрированно
2854 - выздоровевших
34 - летальных случаев
76 - в Костанайской области
Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у двух мужчин 1990 и 1991 года рождения, проживающих в городе Житикара.
Оба являются контактными с ранее выявленными больными. Данные граждане госпитализированы, получают необходимое лечение.
По состоянию на 15.05.2020 года в Костанайской области зарегистрировано 76 человек с инфекцией COVID-19
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