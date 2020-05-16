Коронавирус подтвердился у двух жителей Костанайской области

Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у двух мужчин 1990 и 1991 года рождения, проживающих в городе Житикара.

Оба являются контактными с ранее выявленными больными. Данные граждане госпитализированы, получают необходимое лечение.

По состоянию на 15.05.2020 года в Костанайской области зарегистрировано 76 человек с инфекцией COVID-19

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