Коронавирус у детей: тяжелых случаев стало больше

В июле 2020 года, в самый пик первой волны коронавируса в Казахстане, при Минздраве была создана большая мультидисциплинарная группа по лечению коронавируса у детей. В экспертную группу вошли ведущие детские кардиологи, инфекционисты, неврологи, ревматологи, эндокринологи, пульмонологи, нефрологи, реаниматологи, онкогематологи и даже офтальмологи из ведущих республиканских центров и вузов страны под руководством главного педиатра Казахстана Ризы Боранбаевой, передает tengrinews.kz

Эксперты обсуждают самые тяжелые случаи заболевания ковидом у детей, консультируют, мониторят и помогают с лечением. При их участии разработан единый клинический протокол лечения КВИ у детей. Новый непредсказуемый и опасный вирус поставил много вопросов перед экспертами, ответы на некоторые еще не найдены. А этим летом зафиксирован пятикратный рост заболеваемости коронавирусом среди детей, чего не было в прошлом году.

По данным главного педиатра Министерства здравоохранения, председателя правления Научного центра педиатрии и детской хирургии Ризы Боранбаевой, в последние месяцы у детей наблюдаются более тяжелые формы коронавируса. Если в июне-июле были единичные тяжелые случаи, то сейчас это уже в среднем 10-15 случаев. 1-2 ребенка в день бывают в критическом состоянии, с крайне тяжелым течением болезни. Однако все же большинство детей (в 85 процентах случаев) болеют бессимптомными и легкими формами. Подписывайтесь на наш Telegram-канал с новостями

Что делать, если ребенок заболел коронавирусом? Как протекает КВИ у детей? Кто в группе риска? На эти и другие вопросы отвечают: профессор, главный детский инфекционист Минздрава, заведующая кафедрой детских инфекций Медицинского университета «Астана», доктор медицинских наук Динагуль Баешева и педиатр, профессор кафедры детских болезней Медицинского университета «Астана», доктор медицинских наук Сагира Абдрахманова.

С чем связан рост заболеваемости коронавирусом у детей?

Динагуль Баешева: На сегодняшний день мы видим пятикратное увеличение количества детей, зараженных КВИ. Мы сравнили данные за март — июнь прошлого года и январь — июнь этого года и увидели, насколько выросла заболеваемость, как протекает и какова эпидемиологическая и клиническая характеристика течения коронавируса у детей.

Если в прошлом году в основном болели дети от 5 до 12 лет и это было около 40 процентов детей, то мы сегодня видим, что заражаются дети от 0 до 18 лет. И это распределение идет весьма равномерно, что говорит о том, что это семейный очаг. Причиной этого, безусловно, является несоблюдение противоэпидемических мероприятий, ведь 3-4-месячный ребенок по магазинам не ходит, он там заразиться не может. Это в первую очередь родители и родственники. Продолжаются семейные мероприятия, не соблюдаются принципы противоэпидемических мероприятий.

Вторая причина – это отсутствие вакцинации среди населения. Очень маленькое количество привитого населения, вирус имеет свойство мутировать, и на сегодняшний день есть уже несколько разновидностей. Последние штаммы очень быстро распространяются. Европейские ученые сравнивают их с ветряной оспой по заражаемости. Поэтому на сегодняшний день мы имеем рост заболеваемости среди детей. И если в прошлом году коронавирус протекал тяжело в основном у лиц старшего возраста, старше 60 лет, с хроническими сопутствующими заболеваниями, то на сегодняшний день уязвимыми стали и молодые люди, и дети.

Дети с рождения могут заразиться и очень тяжело болеть КВИ, чего не было в прошлом году.

Фото:elements.envato.com

Как протекает коронавирус у детей

Динагуль Баешева: Болеют дети от 0 до 18 лет. Изменилась клиническая картина заболевания. Количество детей с тяжелой формой увеличилось в 20 раз. И это очень существенно. Увеличилось в 10 раз число случаев со средней степенью тяжести.

Если раньше 14 процентов детей к нам поступали с жалобами на кашель, который через некоторое время проходил, небольшое количество детей было с жалобами на боли в животе, диарейный синдром, то на сегодняшний день присоединилась дыхательная недостаточность. Также появились дети с вовлеченной в процесс центральной нервной системой (ЦНС). Это весьма опасно!

То есть дети поступают с судорожным синдромом, с нарушением чувствительности, нарушением сознания. А любое вовлечение в инфекционный процесс ЦНС говорит о тяжести, в любом случае будет тяжелое течение заболевания. И в прогнозе, что будет с этим ребенком, предсказать на сегодняшний день очень тяжело. Поэтому сегодня мы должны предупредить родителей и родственников, у кого есть маленькие дети, чтобы они соблюдали все противоэпидемические мероприятия.

Если в прошлом году мы относились к этому беспечно, говорили, да ничего страшного, все равно у детей он протекает легко, на сегодняшний день мы констатируем факт того, что у детей он тоже протекает тяжело, то есть поменялся патогенез вируса. И он реализует свой инфекционный фактор в виде токсинемии, то есть синдрома интоксикации.

До 80 процентов детей поступают с высокой температурой, с выраженной головной болью, с дыхательной недостаточностью, одышкой, болями в животе, с рвотой, болями в мышцах, слабостью. У кого-то некоторые симптомы превалируют, у некоторых в комплексе эти симптомы встречаются.

Особенно тяжело детям, которые имеют хронические заболевания, которые имеют врожденные пороки развития, дети с онкогематологическими заболеваниями, дети с иммунодефицитными состояниями. У них заболевание будет протекать гораздо тяжелее, чем у здоровых детей. Особое внимание нужно уделять детям с белково-энергетической недостаточностью, с ожирением, а также с низкой массой тела.



Фото:elements.envato.com

Как сопутствующие и фоновые заболевания влияют на течение коронавируса у детей

Сагира Абдрахманова: С июля в нашей практике мы столкнулись с тяжелейшими проявлениями коронавируса на фоне тяжелых хронических заболеваний.

Если в прошлую вспышку мы не видели тяжелые поражения у новорожденных детей, то в этот сезон мы увидели тяжелое течение КВИ у новорожденных. И причем эти случаи были очень тяжелые в отношении воздействия на свертывающую систему этих детей.

Далее это врожденные пороки развития, в первую очередь врожденные пороки сердца. У нас уже были дети, корригированные по поводу порока сердца в Научном центре кардиохирургии, попадали к нам с коронавирусной инфекцией, и приходилось идти по такой тяжелой дифференциальной диагностической линии. Мы увидели, что именно воздействие коронавируса на организм этих детей приводило к тяжелейшим состояниям, особенно со стороны свертывающей системы, в виде тромбозов, а также мы видели тяжелое поражение легких. Поэтому, если на фоне какого-либо заболевания присоединялась КВИ, это уже являлось приговором к тяжелому течению данной инфекции.

Кроме того, тяжело переносят инфекцию дети с ожирением. Многие родители не обращают внимания, чем питается их ребенок, как он питается. Сколько мы уже до пандемии это говорили, надо следить за здоровьем своих детей, за их весом, за их диетой, что они кушают, за их двигательной активностью. Потому что на фоне ожирения КВИ протекает крайне тяжело. Здесь идет воздействие как самого фактора ожирения, которое ведет к поражению эндотелия сосудов, и плюс здесь будет присутствовать метаболический синдром. А что такое метаболический синдром? На этом фоне у них будет инсулинорезистентность. Все это приводит к тому, что эти дети очень тяжело переносят коронавирус.

Следующая категория детей – это дети с сахарным диабетом. Самое страшное, мы сейчас видим развитие сахарного диабета 2-го типа у детей. А мы с вами понимаем, что сахарный диабет — это поражение сосудов и, во вторую очередь, это почки, это мочераспределительная система, особенно у детей, особенно у мальчиков. Именно эта система подвергается тяжелому поражению при сахарном диабет. А если присоединяется КВИ, это дает поражение почек без фоновых заболеваний. Это проявляется преренальной или острой почечной недостаточностью.

Плюс к этому очень часто стали болеть дети, которые имеют онкологические заболевания, онкогематологические заболевания, которые также протекают очень тяжело именно у детей, даже тех, которые находятся в стадии ремиссии, у них коронавирус протекает очень тяжело и ведет к обострению основного заболевания.

Дети в эту вспышку стали давать такую же клинику тяжелую, как взрослые, у которых поражаются легкие. Поражается эндотелий сосудов, и мы видим тяжелое развитие уже острого респираторного дистресс-синдрома.

Вопросов пока остается уйма, и нам предстоит еще много работать в этом направлении.



Фото:elements.envato.com

Что делать, если у ребенка появились симптомы коронавируса

Динагуль Баешева: У нас в стране разработан клинический протокол для лечения детей с КВИ, и все действия у нас должны выполняться согласно ему. Но другое дело, что не все родители знакомы с этим протоколом.

Если ваш ребенок заболел, не следует бежать сразу в поликлинику. Вам достаточно созвониться со своим участковым врачом, с медсестрой, как можно полнее собрать историю: когда началось заболевание, кто в семье болел, был ли контакт, и все это изложить медицинским работникам поликлиники. Потому что у вас может оказаться простая ОРВИ, а, находясь в поликлинике, можно заразиться коронавирусом. Поэтому вы должны обязательно поддерживать связь с участковым врачом или с участковой медсестрой.

На основе ваших показателей медработники заполнят специальный чек-лист, он как светофор прокрашен, желтым, красным и зеленым. Если все перечисляющиеся симптомы в чек-листе находятся в зеленой строке, это говорит о том, что у вас заболевание протекает бессимптомно или легко, и это не тревожно. В желтом секторе уже перечисляются те симптомы, которые говорят о том, что есть клиника и вам следует насторожиться. Если же все симптомы соответствуют красному сектору, это уже тревога. Заполняя эти специальные чек-листы, вы можете четко сконцентрироваться, скоординировать свои действия с врачом и принять правильные меры.

У кого есть дома маленькие дети, я настоятельно рекомендую приобрести пульсоксиметр. Будь то грипп, будь то ОРВИ, пульсоксиметр будет вашим первым помощником. Во-вторых, нужно обязательно следить за температурой, записывать в чек-лист и докладывать об этом медработнику.

Ну и, конечно, клинические проявления заболевания. Это характерно особенно для детей первых 5 лет жизни. Мы их называем «особые признаки опасности»: если ребенок не ест, не пьет, если у ребенка непонятная рвота, если есть какая-то выраженная бледность, ребенок беспричинно плачет, ребенок плохо спит, плохо сосет — вот это ряд таких признаков, которые будут указывать на степень тяжести. Чем младше ребенок, тем более четко выражена эта клиника.

Коронавирус у детей протекает так же, как и у взрослых, в бессимптомной, легкой, средней степени тяжести, в тяжелой и крайне тяжелой форме. В первые минуты сориентироваться в тяжести бывает очень тяжело. Вот на эти признаки тяжелой опасности, которые я перечислила, вы должны всегда обращать внимание. И таким образом вы не пропустите тяжесть состояния вашего ребенка.

Но не стоит заранее паниковать, не стоит бояться, 85 процентов детей переносят это заболевание в легкой и бессимптомной форме. Но наша задача не пропустить тяжелые формы, которые могут привести к инвалидизации или летальному исходу.



Фото:elements.envato.com

Постковидный синдром у детей

Сагира Абдрахманова: В иностранной литературе появился такой термин — лонд-ковид, то есть длительный коронавирус, тянущийся. В чем же он проявляется? Китайские исследователи отмечают, что после КВИ у взрослых через месяц, через 3-6-9 месяцев появились различные проявления. Особенно со стороны нервной системы. И мир задался вопросом: если на него так отвечают взрослые, как же отвечают дети? Было проведено несколько крупномасштабных исследований, и я бы хотела привести некоторые данные, которые были получены в Испании.

В испанском исследовании принимали участие около 400 детей, которые перенесли эту инфекцию. Более половины детей предъявляли жалобы примерно через 60 дней после заражения. В чем заключались данные жалобы? Это усталость, боль в мышцах и суставах, головная боль, бессонница, проблемы с дыханием, то есть периодически возникали какие-то проблемы нехватки воздуха, проблемы с сердцем в виде болей в груди, в области сердца и грудины, и плюс выраженное сердцебиение, то есть тахикардия. Средний возраст детей, который давал жалобы, – это были чаще всего дети 12 лет.

В другом исследовании, которое было сделано в скандинавских странах, оказалось, что 45 процентов детей жаловались на потерю концентрации внимания. То есть ребенок не мог сосредоточиться. 13 процентов детей жаловались на потерю памяти. У 2 процентов детей такие же были жалобы, как у взрослых, это, в первую очередь, проявление тумана в мозгах («мозговой туман»), они не могли оценить ту ситуацию, что вокруг них происходит, у них отмечалась потеря некоторых когнитивных функций. Поэтому вот этот лонг-ковид может быть и у детей.

Также прошлогодний локдаун вызвал тяжелую астенизацию у детей. По данным крупномасштабных исследований оказалось, что дети несколько деградировали в своем развитии.

И плюс еще на примере нашего города мы увидели, что условия локдауна, когда дети все время находятся в изолированном состоянии, все это приводит к тому, что у детей развиваются тяжелые депрессивные состояния, которые могут привести к суицидальным попыткам. И если мы в мирное время без ковида в год видели до трех попыток суицида, то за три месяца этого года у нас эта цифра увеличилась почти в три раза. В основном это дети-подростки. Мы раньше не видели мальчиков, которые бы занимались суицидальными попытками, но сейчас мы увидели и мальчиков, которые склонны к этому. И когда мы это все проанализировали, оказалось, действительно социальный фактор тоже имеет очень большое значение. Даже через 9 месяцев мы видим тяжелейшие проявления в виде панэнцефалита у детей. Сейчас идет изучение, почему именно через 9 месяцев, в чем же эта причина. Разные выстраиваются гипотезы. Но еще раз хочу сказать, что это долгий вирус и мы должны быть готовы ко всему.



Фото:elements.envato.com

Рекомендации по профилактике ковида для родителей школьников

Динагуль Баешева: Есть несколько золотых правил противоэпидемических мероприятий, для того чтобы уберечься от КВИ, они остаются актуальными по сегодняшний день. Даже при организации учебного процесса офлайн мы должны соблюдать все правила дистанцирования. Это обусловлено вирусной спецификой.

Ношение масок в людных местах. Когда мы разговариваем, мы выделяем огромное количество мельчайшей слюны. И от нее могут нас спасти только защитные маски. Поэтому ношение масок является обязательным условием. Вирус распространяется со слюной. Мытье рук мылом и обработка дезинфицирующими средствами – обязательное условие. Не трогать глаза, нос и слизистые полости рта руками, если они грязные. Вот просто надо детей приучать этому.

Что касается оксолиновой и других мазей. Мы все знаем, что фактором, реализующим проникновение вируса в организм человека через слизистую дыхательных путей, является спайк-белок. Спайк-белок разрушается при кипячении при температуре 85 и выше в течение 10-15 минут либо в спиртовом растворе. А где у нас такие средства, которые обладают такой температурой либо таким спиртовым градусом? Мы же вызовем ожог и поражение дыхательных путей. Промывать носоглотку раствором соды и соли можно в гигиенических целях.

Нужна ли вакцинация от коронавируса для детей

Сагира Абдрахманова: Единственный способ борьбы с вирусами – это вакцинация, и мир это доказал. Единственная наша защита от КВИ — это прививки. Германия, Франция, Евросоюз приступают к вакцинации детей. В первую очередь, это вакцина Pfizer, с 12 лет. На первом месте сегодня по вакцинации детей идет Израиль, который уже сделал прививки детям до 12 лет, и сегодня правительство страны выносит решение, что вакцина Pfizer может использоваться у детей с 4 лет, которые имеют высокие риски, фоновые заболевания. Россия проводит уже второй этап испытания вакцины «Спутник V» у детей-подростков. Чтобы выжить, нам необходимо прививаться и прививать своих детей. Не надо бояться.

Динагуль Баешева: При такой мутации вируса, когда мы видим большое количество детей с тяжелой формой заболевания и мы не знаем, во что выльются последствия этого заболевания, мы с вами все прекрасно понимаем, что альтернативы вакцинации нет. Потому что на сегодняшний день конкретных лекарственных средств от ковида не существует. Поэтому, безусловно, чтобы спасти своих детей, мы должны их вакцинировать. Но опять-таки население должно воспринять это адекватно, это должно быть осознанное отношение родителей. Население должно осознать серьезность положения.

На сегодняшний день, к сожалению, препаратов от коронавируса не существует.

Поэтому использование каких-либо препаратов, тем более самостоятельно, на сегодняшний день неоправданно. Самое главное — не навредить.

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