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Коронавирус в Казахстане: +2350 новых случаев

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За прошедшие сутки (по данным на 8 мая) в Казахстане зарегистрировано 2350 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Всего в стране подтверждено 342 589 случаев, из них:

в городе Алматы — 59 794 (+637),
в городе Нур-Султане — 48 799 (+324),
в ВКО — 25 675 (+103),
в Карагандинской области — 25 531 (+249),
в Алматинской области — 22 981 (+208),
в Атырауской области — 22 556 (+74),
в Павлодарской области — 21 888 (+121),
в ЗКО — 20 367 (+120),
в Акмолинской области — 19 507 (+136),
в Костанайской области — 14 940 (+24),
в СКО — 14 169 (+15),
в городе Шымкенте — 10 216 (+85),
в Актюбинской области — 9909 (+60),
в Жамбылской области — 8426 (+72),
в Мангистауской области — 6108 (+35),
в Кызылординской области — 6038 (+52),
в Туркестанской области — 5685 (+35).

В то же время в республике 3106 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:

в городе Нур-Султане — 493,
в городе Алматы — 1203,
в Акмолинской области- 266,
в Актюбинской области — 40,
в Алматинской области — 325,
в Атырауской области — 119,
в ВКО — 72,
в Жамбылской области — 47,
в ЗКО — 114,
в Карагандинской области — 234,
в Костанайской области — 5,
в Кызылординской области — 49,
в Мангистауской области — 35,
в Павлодарской области — 38,
в СКО — 16,
в Туркестанской области — 50.

Всего в стране выздоровело 297 268 человек от COVID-19

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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