Коронавирус в Казахстане: +2350 новых случаев

За прошедшие сутки (по данным на 8 мая) в Казахстане зарегистрировано 2350 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

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Всего в стране подтверждено 342 589 случаев, из них:

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в городе Алматы — 59 794 (+637),

в городе Нур-Султане — 48 799 (+324),

в ВКО — 25 675 (+103),

в Карагандинской области — 25 531 (+249),

в Алматинской области — 22 981 (+208),

в Атырауской области — 22 556 (+74),

в Павлодарской области — 21 888 (+121),

в ЗКО — 20 367 (+120),

в Акмолинской области — 19 507 (+136),

в Костанайской области — 14 940 (+24),

в СКО — 14 169 (+15),

в городе Шымкенте — 10 216 (+85),

в Актюбинской области — 9909 (+60),

в Жамбылской области — 8426 (+72),

в Мангистауской области — 6108 (+35),

в Кызылординской области — 6038 (+52),

в Туркестанской области — 5685 (+35).

В то же время в республике 3106 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:

в городе Нур-Султане — 493,

в городе Алматы — 1203,

в Акмолинской области- 266,

в Актюбинской области — 40,

в Алматинской области — 325,

в Атырауской области — 119,

в ВКО — 72,

в Жамбылской области — 47,

в ЗКО — 114,

в Карагандинской области — 234,

в Костанайской области — 5,

в Кызылординской области — 49,

в Мангистауской области — 35,

в Павлодарской области — 38,

в СКО — 16,

в Туркестанской области — 50.

Всего в стране выздоровело 297 268 человек от COVID-19

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