Коронавирус в мире: Рождественские праздники усугубили пандемию

В Англии планировали открыть все школы для первых классов после каникул, после поэтапно вернуть и школьников постарше. Однако из-за резкого роста числа инфицированных власти отменили данное решение. Вот уже четыре дня подряд число выявленных случаев коронавируса в Великобритании превышает 50 тысяч. Больницы заполнены, и власти готовятся развернуть временные госпитали, подготовленные еще весной на случай, если национальная система здравоохранения не справится с количеством больных.

Власти Греции ужесточают карантинные меры до 11 января. В стране закроют предприятия сферы услуг, книжные магазины, парикмахерские и салоны красоты, станции техобслуживания автомобилей, а также церкви, запрещается охота и рыбалка. Жителям нельзя покидать дома с 21:00 до 5:00, исключение делают для тех, кому надо на работу, а также для нуждающихся в медицинской помощи.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан выступил за продление жесткого локдауна в стране, предусматривающего закрытие большинства магазинов, предприятий бытового обслуживания, музеев, кафе, ресторанов, а также школ и детских садов. Окончательное решение будет принято 5 января на совещании правительства и глав федеральных земель.

В Таиланде ужесточают карантин в 28 провинциях страны в ответ на рост числа заражений. В Бангкоке новые ограничения уже введены: местные власти распорядились закрыть на две недели все школы, спортзалы, бары и массажные салоны. В столице по-прежнему открыты торговые центры, салоны красоты, бассейны и парки — но только при соблюдении мер социального дистанцирования и гигиены.

В Южной Корее жесткие ограничительные меры, введенные в столице, распространили на всю страну. До 17 января гражданам запрещено собираться группами более четырех человек. Данный запрет, введенный в Сеуле перед Рождеством, связан с ростом числа инфекций в стране. По мнению властей почти 40% всех новых инфицированных заразились в массовых мероприятиях.

В Туркменистане до 1 февраля продлены ограничения на движение пассажирского железнодорожного транспорта. Движение пассажирских поездов в стране было приостановлено с 16 июля 2020 года. В настоящее время в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции приостановлено зарубежное авиасообщение, движение междугородних автобусов, закрыты мечети и церкви, торговые центры.