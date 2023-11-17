«Коронавирус вам покажется детским лепетом» — казахстанцев предупредила известный врач

Известный казахстанский психотерапевт Жибек Жолдасова предупредила казахстанцев через свою страницу в Фейсбук.

Она заявила, что в Казахстане эпидемия кори в полном масштабе.

«То есть это уже не вспышка с парой сотен человек как было весной. Летом подтверждали примерно по 1000 случаев в месяц. С сентября уже больше, чем по 3000 случаев в месяц. А это больше 100 человек в день! С начала года заболели корью 13000 человек. Из заболевших 99,3% не были вакцинированы, среди которых 60% намеренно отказались от получения вакцины. Очень жаль тех, у кого настоящие медотводы, а не липовые. Очень грустно, что 21% заболевших еще не достиг возраста, когда делают вакцину от кори. Если кто-то заболел корью, то коронавирус вам покажется детским лепетом, умирать будут дети. Если повезло выжить после кори, то инвалидность обеспечена многим на всю жизнь. Вот и последствия антиваксеров, будь они неладны, и пандемии. Детские больницы переполнены корью. Специфического лечения не существует. На сегодня мы можем лишь облегчать симптомы», -предупреждает Жибек Жолдасова.

Врач говорит, что заразность кори очень высокая. Единственное спасение, считает доктор, это вакцина.

«Что можно сейчас сделать? Идти за прививкой в поликлинику. Прививка подействует условно через месяц-полтора и эти 1,5 месяца постарайтесь не посещать многолюдные места. Если у вас малыш, то получайте и первую, и вторую дозу. Карантины объявлены во многих больницах. В университетах распускают студентов, а в школах классы, если в группе кто-то заболел корью. Заразность кори очень высокая. Для примера, на площадке в двух квартирах открыты двери. Если в одной квартире есть заболевший корью, то за счет сквозняка вирус проникнет в другую квартиру и заразит проживающих. Считается, что после контакта с инфицированным заболеют 9 человек из 10. Теперь в эпидемию мы находимся в такой ситуации, что не пронесет, авось не сработает. Сработает только иммунитет, который сможет узнать корь, благодаря прививке от кори», — заключила Жибек Жолдасова.

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