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Коронавирус выявили у пациентов перед плановой госпитализацией в Костанае

COVID-2019 в Казахстане

18765 - зарегистрированно

11514 - выздоровевших

134 - летальных случаев

369(+11) - в Костанайской области

В Костанайской области зарегистрировано 11 случаев заболевания коронавирусной инфекцией с симптомами. Об этом сообщает оперативный штаб.

В областном центре выявлено 4 случая — здесь заболели мужчины 1959, 1986 г.р. и женщины 1973 и 1976 г.р. Обследованы с целью эпиднадзора перед плановой госпитализацией, а также при самообращении с признаками ОРВИ.

В городе Тобыл и Аркалык госпитализировано по 1 пациенту, в Костанайском районе 2.

Также коронавирусная инфекция выявлена у жителей Аулиекольского, Сарыкольского, Карабылыкского районов.

Санитарно-эпидемиологическое расследование по выявлению близких и потенциальных контактов пройдет во всех регионах.

Всем пациентам будет оказана медицинская помощь, согласно утвержденному клиническому протоколу.

В Костанайской области на сегодняшний день 369 фактов заражения COVID-19. Выписаны после выздоровления — 197 человек.

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