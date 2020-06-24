Коронавирус выявили у пациентов перед плановой госпитализацией в Костанае

COVID-2019 в Казахстане
18765 - зарегистрированно
11514 - выздоровевших
134 - летальных случаев
369(+11) - в Костанайской области
В Костанайской области зарегистрировано 11 случаев заболевания коронавирусной инфекцией с симптомами. Об этом сообщает оперативный штаб.
В областном центре выявлено 4 случая — здесь заболели мужчины 1959, 1986 г.р. и женщины 1973 и 1976 г.р. Обследованы с целью эпиднадзора перед плановой госпитализацией, а также при самообращении с признаками ОРВИ.
В городе Тобыл и Аркалык госпитализировано по 1 пациенту, в Костанайском районе 2.
Также коронавирусная инфекция выявлена у жителей Аулиекольского, Сарыкольского, Карабылыкского районов.
Санитарно-эпидемиологическое расследование по выявлению близких и потенциальных контактов пройдет во всех регионах.
Всем пациентам будет оказана медицинская помощь, согласно утвержденному клиническому протоколу.
В Костанайской области на сегодняшний день 369 фактов заражения COVID-19. Выписаны после выздоровления — 197 человек.