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Коронавирус выявлен у жителей Костаная

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В Костанайской области зарегистрировано 2 случая заражения коронавирусной инфекцией

Заболели COVID-19 жители г.Костанай. Пациенты обследованы по самообращению, а также с симптомами боль в горле, температура, слабость, головокружение, учтены по контакту с инфицированными с положительным результатом ПЦР.

Выявляются лица, контактировавшие с больными, все берутся под медицинское наблюдение. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 27 сентября 2020 года в области выявлено 3483 человек с инфекцией COVID-19, из них выздоровело 2914.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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