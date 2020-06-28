Коронавирус за неделю: Названы регионы с наибольшим приростом

Названы регионы с наибольшим приростом заболевших коронавирусом за неделю, передает Tengrinews.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В Казахстане зарегистрировано 20 780 случаев заболевания коронавирусом (сейчас болеют 7786), выздоровели 12 738 человек, летальных случаев — 166.

По официальным данным, наибольший прирост заболевших в регионах за неделю зафиксирован в Восточно-Казахстанской области — 62,24 процента, в Северо-Казахстанской области — 59,11 процента, в Костанайской (41,23 процента), Акмолинской (39,33 процента) и Павлодарской областях (34,8 процента).

Количество бессимптомных за неделю выросло почти в два раза — с 9809 до 15 573 человек. При этом число заболевших с симптомами КВИ снизилось с 2,9 процента до 2,3 процента.

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