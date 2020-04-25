«Коронавирусная инфекция очень коварна» — врачи обратились к жителям Костанайской области

Костанайские врачи бьют тревогу. Несмотря на карантин, в регионе количество больных коронавирусом с каждым днем растет. По мнению экспертов причиной становится несоблюдение режима, прогулки, выход из дома без надобности и другие факторы. Поэтому они еще раз напомнили, чем так опасна инфекция и как себя обезопасить, сообщает alau.kz

Костанайские врачи обратились к жителям региона. Количество заболевших коронавирусом как по стране, так и по области растет ежедневно. Выявляются все новые и новые случаи, при том, что были приняты жесткие карантинные меры. Специалисты уверены, люди до сих пор не понимают всей серьезности инфекции, и не соблюдают все меры профилактики.

«Очень многие не хотят обращать на это внимание и считают, что ни чем не заразятся. Уважаемые жители, вы не знаете кто из вас чем болеет, поэтому берегите себя. Будьте дома, не сидите на лавочках возле подъезда, не сидите на детских площадках. Это действительно наше здоровье.И ваше здоровье, во всех наших и ваших руках. Коронавирусная инфекция очень коварна. Коварна не только тем, что мы заболели, она коварна осложнениями»,- говорит главный врач поликлиники №4 Маргарита Бисенова.

Коварна она и тем, что симптомы COVID-19 не являются специфичными. Их легко можно спутать с обычной простудой. Это повышенная температура тела, сильный кашель, одышка, затрудненное дыхание. Эксперты даже разработали графику, где наглядно показаны схожие сиптомы между разными заболеваниями.

«Коронавирусная инфекция — это острое инфекционное заболевание, вызываемое вирусами COVID-2019 с преимущественным поражением верхних дыхательных путей, и с последующим развитием пневмонии. Необходимо в обязательном порядке при появлении данных симптомов обращаться в лечебно учреждение, для того чтобы врач мог своевременно выехать к вам на дом, провести осмотр и назначить соответствующее лечение. При этом всем рекомендуется побольше времени проводить у себя дома, меньше находится в общественных местах, местах массового скопления людей»,- сказал главный государственный санитарный врач Костанайской области Владимир Нечитайло.

Почему это так важно? Потому что инфекция передается воздушно-капельным путем (при кашле, чихании, разговоре), воздушно-пылевым и контактным это пищевые продукты, предметы обихода. В группе риска люди со слабым иммунитетом. К тому же вирус очень быстро распространяется.

«Меньше конечно надо руками трогать глаза, нос, рот. Это тоже может послужить причиной заболевания. Ношение масок, дома чаще влажная уборка, проветривание, мытье рук. А также при нахождении в общественных местах, в других учреждениях применение мер индивидуальной защиты, это имеется в виду обработка рук при помощи санитайзера»,- сообщил Владимир Нечитайло.

Не соблюдение простых правил защиты может привести к заболеванию, а несвоевременное обращение за помощью и самолечение только вредит, напомнили врачи. К тому же, неправильное лечение может привести к осложнениям и летальному исходу. В Казахстане от коронавируса уже погибло 24 человека. И даже после выздоровления человека, все еще неизвестно как именно это отразится на организме.

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