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Коронавирусом заразился аким Костанайской области

Фото пресс-службы акима области

COVID-2019 в Казахстане

18765 - зарегистрированно

11585 - выздоровевших

134 - летальных случаев

369 - в Костанайской области

Глава области обратился к жителям региона в своем аккаунте Инстаграм.

«Уважаемые костанайцы! Не смотря на все меры предосторожности, мой тест на COVID-19 показал положительный результат. В связи с этим, я ухожу на самоизоляцию и продолжу работать в дистанционном режиме. Прошу жителей нашей области соблюдать все меры безопасности. В очередной раз призываю земляков со всей серьезностью отнестись к соблюдению ограничительных мер вводимых на территории региона. Желаю всем  крепкого здоровья и благополучия! Берегите себя!», — говорится в сообщении.

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