USD 464.85
EUR 469.59
RUB 7.55
kk ru en
  1. Home
  2. Новости
  3. Корова напала на людей в центре Костаная

Корова напала на людей в центре Костаная

Три человека пострадали от нападения коровы, разгуливавшей в центре Костаная, передает  Tengrinews.kz.

Кадры с разгуливавшей по городу коровой появились в сети. Сбежавшее от хозяина животное вело себя агрессивно. В одном из дворов Костаная корова сбила с ног женщину.

Корова нанесла травмы трем жителям города.

«Мужчина госпитализирован с подозрением на перелом бедра, одна женщина получила ушиб стопы, а пенсионерка — перелом лучевой кости», — сообщила пресс-секретарь областного Управления здравоохранения Ксения Жилкибаева.

Остановить животное удалось полицейским.

«Полиция установила хозяина животного. В настоящее время на месте происшествия приняты все меры безопасности. Сейчас корова находится на территории, которая ограждена, хозяин должен забрать ее», — сообщили в пресс-службе Департамента полиции.

 

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Автомобиль попал под поезд в Костанайской области, есть жертвы