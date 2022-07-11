Корова напала на людей в центре Костаная

Три человека пострадали от нападения коровы, разгуливавшей в центре Костаная, передает Tengrinews.kz.

Кадры с разгуливавшей по городу коровой появились в сети. Сбежавшее от хозяина животное вело себя агрессивно. В одном из дворов Костаная корова сбила с ног женщину.

Корова нанесла травмы трем жителям города.

«Мужчина госпитализирован с подозрением на перелом бедра, одна женщина получила ушиб стопы, а пенсионерка — перелом лучевой кости», — сообщила пресс-секретарь областного Управления здравоохранения Ксения Жилкибаева. Остановить животное удалось полицейским. «Полиция установила хозяина животного. В настоящее время на месте происшествия приняты все меры безопасности. Сейчас корова находится на территории, которая ограждена, хозяин должен забрать ее», — сообщили в пресс-службе Департамента полиции.

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