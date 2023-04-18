Коровы гуляют по могилам в Костанае

Видео прислал в редакцию наш читатель.
«Когда это прекратится? Опять коровы по кладбищу гуляют!»
Видео мы разместили в нашем инстаграм аккаунте, где под постом костанайцы оставляют гневные комменатрии.
«Закрыть пару где-нибудь, чтобы знали. Либо привязать к дереву и пусть ищут.. хозяева или кто пустил…»
«Это уже беспредел Когда это закончится Неужели не могут найти виновных . Или не хотят».
«Кошмар какой-то! По биркам в ветслужбе узнавать кому принадлежат, писать заявление, плюс фото чтоб номер на фото было видно приложить и в акимат».
«Это беспредел сколько можно мы из за них уже 2 раза страдали 2 раза нам памятник ломали писали заявление ,но как всегда ни чего не доказали».