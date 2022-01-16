Корректировка по трассам. 17 участков дорог закрыто в Костанайской области

Информация о закрытии движения на автодорогах по данным ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Костанайской области».

В связи с ухудшением погоды (метель) в целях не допущения чрезвычайных ситуаций, принято решение о закрытии автомобильных дорог областного значения Костанайской области, для движения всех видов автотранспорта с 08-00 15.01.22г:

1. 1. КР-32 «Аркалык-Торгай» (с 0 по 288 км)

2. 2. КР-31 «Торгай-Шили-Аралколь» (с 0 по 182 км)

3. 3. КР-21«Караменды-Раздольное-Аралколь»(с 0 по 163 км)

4. 4. КР-20 «Аулиеколь-Жолдама» (с 0 по 257 км)

5. 5. КР-19 «Аулиеколь-Диевка-Косагал-Акжол» (с 0 по 130 км)

6. 6. КР-18 «Аулиеколь-Масколевка-Максут-Смайловка» (с 0 по 106 км)

В связи с ухудшением погоды (метель) в целях не допущения чрезвычайных ситуаций, принято решение о закрытии автомобильных дорог областного значения Костанайской области, для движения всех видов автотранспорта с

19-00 15.01.22г:

7. Карасу- Большая Чураковка (с 0 по 114 км)

8. Койбагор-Карасу-Севастополь (с 0 по 124 км)

9. Рудный-Качары-Федоровка 0-82,7 км.

10. Айет-Варваринка-граница Костанайской области 0-40 км.

11. Тобол-Айет-Крансосельское-Набережное 0-45 км

12. Адаевка-Уркаш-Аралколь 0-110 км.

13. Житикара-Камысты-Ливановка 1,1-4 7,1-48, 56-73 км.

14. Лисаковск-Каиндыколь-Арка 16-87 км.

15. Костанай-Веденка 8-97 км

16. Узунколь-Сарыколь 0-79 км.

17. Пресногорьковка-Белоглинка-Воскресеновка 63-106 км.

По состоянию на 15.00 16.01.2022г. вышеуказанные автодороги областного значения закрыты (снег, метель).

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