Корректировка понятия «перекрёсток». Чего ожидают костанайские полицейские от изменений в ПДД?

Уже две с половиной недели, как в Казахстане начали действовать новые изменения, внесенные в Правила дорожного движения. Разъяснить суть нововведений, и напомнить о них, решили сотрудники костанайской полиции. Теперь все выезды с прилегающих к автотрассам территорий считаются перекрестками, и водитель здесь, в любом случае должен уступать дорогу.

Такая корректировка, говорят полицейские, позволит сэкономить на установке в таких местах знаков приоритета. Повороты на дороге теперь нужно совершать более четко.

«Если на данном перекрестке, допустим, будет установлен знак, что осуществлять повороты можно с двух полос, соответственно с крайней правой полосы водитель поворачивает на крайнюю правую полосу, со второй полосы, соответственно, поворачивает на вторую полосу, то есть занимает соответствующее положение», — объяснил заместитель начальника МПС УП Костаная Алмат Карымсаков.

Это, по данным полиции, позволит транспортным средствам быстрее разъезжаться на перекрестках, избегать аварийных ситуаций.

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