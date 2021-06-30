USD 427.89
EUR 508.85
RUB 5.85
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. Корректировку стоимости строительства объектов, финансируемых за счёт бюджета, проведут в…

Корректировку стоимости строительства объектов, финансируемых за счёт бюджета, проведут в Казахстане

papamaster.su

Vinkmag ad

Такие меры приняты в связи с резким скачком цен на строительные материалы. Перечень проектов, по которым произошло удорожание сметной стоимости более чем на 10 %, формируют областные акиматы. Чтобы в него попасть, подрядным организациям необходимо направить заявку с расчетами заказчик. Об этом сообщает пресс-служба областной палаты предпринимателей «Атамекен». 

Вопрос о необходимости корректировки проектов подняли предприниматели и отраслевые ассоциации. Рост цен на арматуру, цемент, кабельные и другие материалы грозил им колоссальными убытками, а также мог привести к срыву сроков строительства и невыполнению договорных обязательств. В связи с этим на заседании Правительства РК было принято решение о корректировке стоимости проектов, финансируемых за счет средств бюджета.

«Утвержденный порядок корректировки является достаточно сложной и длительной процедурой, проведение которой на практике может затянуться до 6 и более месяцев. Поэтому «Атамекен» обратился к Правительству с просьбой рассмотреть возможность проведения корректировки в ускоренном режиме. 24 июня в рамках заседания проектного офиса по вопросам предпринимательства под председательством заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра этот вопрос был решен положительно», — пояснил начальник отдела по сопровождению проектов Палаты предпринимателей Костанайской области Роберт Юсупов.

Согласно представленному алгоритму, на первом этапе формируется перечень объектов, подлежащих корректировке (превышение сметы более чем на 10% в соответствии с действующей на сегодня ресурсно-сметной нормативной базой), с последующим проведением финансового аудита и заседаний бюджетных комиссий.

Последующая корректировка сметной документации по основным ценообразующим материалам (без изменения технической части) и ее экспертиза будут проводиться по упрощенной процедуре.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Казахстанцы рассылают сообщение о грядущем локдауне
Следующая новость

Мужчина, погиб, упав с балкона 5 этажа в Костанайской области