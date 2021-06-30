Корректировку стоимости строительства объектов, финансируемых за счёт бюджета, проведут в Казахстане

Такие меры приняты в связи с резким скачком цен на строительные материалы. Перечень проектов, по которым произошло удорожание сметной стоимости более чем на 10 %, формируют областные акиматы. Чтобы в него попасть, подрядным организациям необходимо направить заявку с расчетами заказчик. Об этом сообщает пресс-служба областной палаты предпринимателей «Атамекен».

Вопрос о необходимости корректировки проектов подняли предприниматели и отраслевые ассоциации. Рост цен на арматуру, цемент, кабельные и другие материалы грозил им колоссальными убытками, а также мог привести к срыву сроков строительства и невыполнению договорных обязательств. В связи с этим на заседании Правительства РК было принято решение о корректировке стоимости проектов, финансируемых за счет средств бюджета.

«Утвержденный порядок корректировки является достаточно сложной и длительной процедурой, проведение которой на практике может затянуться до 6 и более месяцев. Поэтому «Атамекен» обратился к Правительству с просьбой рассмотреть возможность проведения корректировки в ускоренном режиме. 24 июня в рамках заседания проектного офиса по вопросам предпринимательства под председательством заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра этот вопрос был решен положительно», — пояснил начальник отдела по сопровождению проектов Палаты предпринимателей Костанайской области Роберт Юсупов.

Согласно представленному алгоритму, на первом этапе формируется перечень объектов, подлежащих корректировке (превышение сметы более чем на 10% в соответствии с действующей на сегодня ресурсно-сметной нормативной базой), с последующим проведением финансового аудита и заседаний бюджетных комиссий.

Последующая корректировка сметной документации по основным ценообразующим материалам (без изменения технической части) и ее экспертиза будут проводиться по упрощенной процедуре.

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