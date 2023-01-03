Коррупция, вандализм и собаки: Президент Токаев подписал важные законы

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который внес под охрану государства казахские породы собак тазы и тобет, а также подписал еще ряд законов по вопросам усиления ответственности за экологические правонарушения и проявления вандализма, по вопросам противодействия коррупции и обеспечения безопасности лиц, подлежащих государственной защите, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

«Главой государства подписаны законы:

«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам сохранения и воспроизводства казахских пород собак»;

«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия коррупции и обеспечения безопасности лиц, подлежащих государственной защите»;

«О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях по вопросам усиления административной ответственности за экологические правонарушения и проявления вандализма», — говорится в сообщении.

Тексты законов публикуется в печати.

Напомним, основная цель закона по вопросам сохранения казахских пород собак — установление правовых, организационных и экономических основ осуществления деятельности в области сохранения и воспроизводства национальных пород собак. Основными причинами неблагополучной ситуации с казахскими породами собак признаны отсутствие научных исследований по оценке состояния генофонда казахских пород собак, составления их генетического профиля, а также отсутствие государственной поддержки.

По второму закону, чиновников начнут штрафовать и увольнять за разницу между доходами и расходами. Правда, нововведение вступит в силу с 2027 года. Следующая норма закона касается формирования системы защиты лиц, сообщивших о фактах коррупции. Теперь они будут защищены от ущемления их прав в сфере трудовых отношений.

Третий закон ужесточит штрафы за:

нарушение порядка заготовки и вывозки древесины, добычи живицы и древесных соков, второстепенных лесных материалов;

повреждение сенокосов и пастбищных угодий, а также незаконное сенокошение и пастьбу скота, сбор лекарственных растений и технического сырья на землях лесного фонда;

уничтожение или повреждение лесной фауны, а также повреждение, засорение леса отходами, химическими веществами и иное нанесение ущерба землям лесного фонда;

нарушение порядка пребывания физических лиц на отдельных видах особо охраняемых природных территорий;

несвоевременную очистку мест рубок от порубочных остатков, засорение просек.

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