Корвалол, зеленка и йод подорожают в Казахстане

С 1 января 2024 года реализация неденатурированного этилового спирта для производства лекарственных средств и медицинских изделий будет облагаться акцизом в размере 600 тенге за литр 100% спирта, спиртовые настойки – в размере 2550 тенге за литр 100% спирта, сообщает Zakon.kz.

По словам управляющего директора – директора Департамента медицинских услуг Нацпалаты «Атамекен» Назгуль Кабдрахмановой, введение акциза на этиловый спирт для производства лекарственных средств и медицинских изделий приведет к повышению цен на отечественную спиртсодержащую продукцию на 30-100%.

Это такие препараты первой необходимости, как йод, зеленка, ротокан, корвалол, меновазин, настойка валерианы, календулы и т.д.

К примеру, цена настойки боярышника от производителя может вырасти со 191 тенге до 395 тенге за 100 мл.

Тревогу бьют и отечественные производители.

По их словам, введение акциза на этиловый спирт приведет к вытеснению отечественной спиртсодержащей продукции с рынка Казахстана, а также к снижению производственных мощностей и сокращению сотрудников.

«Включение акциза в закуп этанола приведет к 80% удорожанию нашей продукции. Соответственно, мы сразу становимся неконкурентоспособными по сравнению с продукцией производства стран Беларусь и Россия, которые не облагаются акцизами на спирт, и итак занимают доминирующее положение на рынке Казахстана. Неконкурентоспособная цена приведет к сокращению производства, а может, и к банкротству. В компании работают 80 сотрудников. Мы будем вынуждены сократить половину персонала, так как дезинфицирующие средства на основе этилового спирта составляют 70% всего нашего объема реализуемой продукции», сказал Нурлан Ережепов, директор ТОО «БО-НА».

Его поддерживает коллега – директор ТОО «Фармация 2010» Серик Куанышев.

Предприниматель отмечает, что в настоящее время в его производстве задействовано от 100 до 140 рабочих. За каждого работника предприятие платит 9 видов налогов. В случае остановки производства сотрудники останутся без работы, а бюджет недополучит деньги.

Между тем исполнительный директор Ассоциации производителей фармацевтической и медицинской продукции «ФарМедИндустрия Казахстана» Гулдария Манакбаева отмечает, что подорожание спиртсодержащей продукции скажется и на закупках медицинских организаций.

«В рамках ГОБМП поставляется около 30 наименований спиртсодержащих лекарственных средств и медицинских изделий. Это йод, салициловый спирт, повидон йод, этанолы и т.п. Введение акциза повлияет на цену в рамках закупа. В случае увеличения стоимости возникнет риск не закупа государством этих препаратов. Больницы останутся без этой продукции», – добавила спикер.

Стоит отметить, что данную норму в Налоговый кодекс приняли в декабре 2022 года. Ее введение не обсуждалось с представителями фармацевтической отрасли.

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